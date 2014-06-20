بياجيه تزين مجوهراتك بالألوان الجريئة والحيوية هذا الصيف

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المجوهرات المرافق الحميم للمرأة بل هي تعبير عن شخصيتها لذلك تتسابق دور المجوهرات في إبداع التصاميم الجميلة والمبتكرة وخير نموذج عن هذا الإبداع ما طرحته دار بياجيه لهذا الصيف حيث قدمت مؤخراً مجموعة مجوهرات Possession، التي تمدّ المرأة بالطاقة والقوّة وتفتنها بحلقاتها الدوّارة، بعالم مفعم بالألوان وعملت من خلالها على تجسيد الإيجابية ومصادر الإلهام. لنتعرف أكثر على تفاصيل هذه المجموعة.

عالم من الألوان

Possession أكثر من مجرّد قطع مجوهرات، فهي حليف للمرأة في كلّ تحدٍّ جريء تقبله بكلّ شجاعة.

تميّزت هذه المجموعة منذ ظهورها الأوّل قبل 25 سنة بمزاوجتها المثالية بين الذهب والماس المتلألئ؛ واليوم، تنضمّ إلى المجموعة تشكيلة جديدة مؤلّفة من خمسة ألوان جريئة، حيث يفيض كلّ من الأزرق العميق لللازورد، والأسود الحادّ للعقيق الأسود، والأزرق المتوهّج للفيروز، والأخضر الساطع للملكيت، والأحمر المفعم بالحيوية للعقيق الأحمر، بطاقة مبهرة لتوفير إمكانيات تعبيرية لا تعدّ ولا تحصى.

وبالتالي تتدلى كرة من الحجر الزخرفي، تطوّقها حلقة Possession من قلادة طويلة مصنوعة من الذهب. ويمكن لفّ السلسلة الطويلة مرّتين حول العنق للتّمتع بعقد أقصر. كما رُصّعت الحلقة الدوّارة على القلادة بحبّة ماس واحدة متلألئة لإضفاء لمسة ثمينة على هذه القطعة الرمزية المميّزة.

وقد وُضعت كرة الحجر الملفوفة الملونة نفسها داخل حلقة Possession، على سوار سلسلي ناعم لتصبح تميمة جذّابة.

وفي تعبير عن الأسلوب المتميّز، زُخرف سوار Possession الذهبي بدون مشبك بالحجر الدائري الملوّن في كلّ طرف، يرافقه حلقة دوّارة رُصّعت بصفّ من حبّات الماس المتلألئة.

ويرمز الذهب والأحجار الخمسة الجريئة والمفعمة بالحيوية، وهي الفيروز، الملكيت، اللازورد، العقيق الأسود، والعقيق الأحمر، إلى الجوانب المختلفة لحياة المرأة، وشخصيّتها، والعواطف المتعدّدة التي تخالجها في مسيرتها.

لهذه المجموعة، اختارت “بياجيه” Piaget أن تقدّم للنساء باقة من الألوان المفعمة بالحيوية والبارزة للتعبير عن العواطف المختلفة والجوانب المتعدّدة من شخصيتهنّ.