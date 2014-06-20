صواني البطاطس والباذنجان بالفرن وجبات صحية ولذيذة

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جميع وصفات الطعام المطهوة في الفرن تحمل قيمة غذائية عالية خاصة إذا كانت معدة من الخضار واللحوم وسنقدم بعض الوصفات اللذيذة منها تابعي معنا

صينية البطاطس المبشورة بالدجاج

المقادير:

4 حبات بطاطس

بصلة واحدة

جزرة واحدة

1 فلفل حار

كوب من البقدونس والكزبرة المفرومة

دجاجة واحدة

2 قشطة

4 ملاعق جبن كريمي.

الطريقه