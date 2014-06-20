مطبخ

صواني البطاطس والباذنجان بالفرن وجبات صحية ولذيذة

by زينب سعد
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جميع وصفات الطعام المطهوة في الفرن تحمل قيمة غذائية عالية خاصة إذا كانت معدة من الخضار واللحوم وسنقدم بعض الوصفات اللذيذة منها تابعي معنا

صينية البطاطس المبشورة بالدجاج

صينية البطاطس المبشورة بالدجاج

المقادير:

  • 4 حبات بطاطس
  • بصلة واحدة
  • جزرة واحدة
  • 1 فلفل حار
  • كوب من البقدونس والكزبرة المفرومة
  • دجاجة واحدة
  • 2 قشطة
  • 4 ملاعق جبن كريمي.

الطريقه

  • اسلقي البطاطس مع الملح والبهارات ومعاهم مكعب مرقة دجاج..
  • احمسي البصلة حتى تصير ذهبية اللون وأضيفي عليها الفلفل والجزر بعد تقطيعه
  • اسلقي الدجاج وفسخيه إلى شرائح ثم أضيفيه على خليط البصل والفلفل والجزر وضعي عليهم البهارات والبقدونس والكزبرة
  • اخلطي القشطه بالجبن الكريمي واتركي الخليط جانباً
  • أحضري الصينية الخاصة بالفرن وادهني القاع بملقعتين أو ثلاث ملاعق من القشطة المخفوقة بالجبن
  • وضعي فوقهم البطاطس بعد هرسها
  • ثم أضيفي على طبقة البطاطس خليط الدجاج، وبعد ذلك ضعي فوقه ملعقتين كبيرتين من القشطة المخفوقة، ثم طبقة أخرى من البطاطس المبشورة، واسكبي على السطح باقي القشطة المخفوقة بالجبن
  • أدخليها الفرن من الأسفل لمدة ربع ساعة حتى تنضج
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