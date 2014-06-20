أطباق متنوعة ولذيذة من محشي البطاطس

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البطاطس من الخضراوات المحببة إلى جميع أفراد الأسرة ومن ضمن طرق إعدادها اخترت لك محشي البطاطس بعدة طرق فكوني معنا..

بطاطس محشية بالارز واللحمة المفرومة

المقادير:

كيلو بطاطس صغيرة الحجم

ربع كيلو لحم مفروم

3 أكواب أرز

ملح و فلفل

2 حبة طماطم

الطريقة:

تبلي الأرز مع اللحم والفلفل والملح والطماطم اغسلي البطاطس ثم قشريها واحفريها احشي حبات البطاطس بحشوة الأرز وضعيها في وعاء الطبخ الذي سوف تطهيها به ضيفي الماء للبطاطس مع القليل من الملح و اتركيها حتى تستوي قدمي محشي البطاطس بالارز ساخناً

البطاطس المشوية بحشوة الجبن

المقادير:

4 ثمرات بطاطس كبيرة.

2 ثمرة طماطم متوسطة مقطعة مكعبات، أو 10 ثمرات طماطم كرزية مقطعة أرباع.

كوب جبن موتزاريلا مبشور.

½ كوب جبن بارميزان مبشور.

½ كوب جبن كريمية.

3 ملاعق كبيرة ريحان طازج مفروم.

ملح وفلفل أسود.

الطريقة: