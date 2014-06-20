أطباق متنوعة ولذيذة من محشي البطاطس

البطاطس من الخضراوات المحببة إلى جميع أفراد الأسرة ومن ضمن طرق إعدادها اخترت لك محشي البطاطس بعدة طرق فكوني معنا..
بطاطس محشية بالارز واللحمة المفرومة
المقادير:
- كيلو بطاطس صغيرة الحجم
- ربع كيلو لحم مفروم
- 3 أكواب أرز
- ملح و فلفل
- 2 حبة طماطم
الطريقة:
- تبلي الأرز مع اللحم والفلفل والملح والطماطم
- اغسلي البطاطس ثم قشريها واحفريها
- احشي حبات البطاطس بحشوة الأرز وضعيها في وعاء الطبخ الذي سوف تطهيها به
- ضيفي الماء للبطاطس مع القليل من الملح و اتركيها حتى تستوي
- قدمي محشي البطاطس بالارز ساخناً
البطاطس المشوية بحشوة الجبن
المقادير:
- 4 ثمرات بطاطس كبيرة.
- 2 ثمرة طماطم متوسطة مقطعة مكعبات، أو 10 ثمرات طماطم كرزية مقطعة أرباع.
- كوب جبن موتزاريلا مبشور.
- ½ كوب جبن بارميزان مبشور.
- ½ كوب جبن كريمية.
- 3 ملاعق كبيرة ريحان طازج مفروم.
- ملح وفلفل أسود.
الطريقة:
- سخني الفرن عند درجة حرارة 180.
- ضعي البطاطس في صينية، ثم ضعيها في الفرن لمدة ساعة.
- أخرجي البطاطس من الفرن، واتركيها تبرد قليلًا.
- قطعي البطاطس بالطول إلى جزئين، أحدهما كبير والآخر صغير جدًا.
- أفرغي البطاطس من الداخل بالملعقة دون تمزيق القشرة الخارجية، واتركي حوالي ¼ بوصة من البطاطس مع القشرة.
- ضعي الجزء المفرغ من البطاطس في وعاء، واهرسيه جيدًا، ثم أضيفي الجبن الكريمي وقلبي.
- أضيفي الطماطم والموتزاريلا والبارميزان والريحان والملح والفلفل الأسود، وقلبي حتى تختلط المكونات ببعضها، ويمكنكِ إضافة البيبروني.
- ضعي هذه الحشوة في قوارب البطاطس المشوية، ثم ضعيها في صينية بايركس.
- ضعي الصينية في الفرن لمدة 5 – 10 دقائق حتى يُصبح لون البطاطس ذهبياً.
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