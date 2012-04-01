سلطة البطاطس مع الطماطم والفيتا لرشاقتك في رمضان

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اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي تنصحك بتجربة هذا الطبق الصحي والخفيف.

سلطة البطاطس مع الطماطم والفيتا:

الكمية تكفي 4 أشخاص

عدد السعرات الحرارية لكل حصة 183 سعرة حرارية

المقادير:

– معلقة صغيرة زيت زيتون

– معلقة كبيرة زيتون أخضر

– معلقة كبيرة زعتر مجفف

– معلقة كبيرة نعناع مجفف

– نصف كوب طماطم (تشيري مقطعة)

– نصف كيلو بطاطس (صغيرة الحجم)

– 90غ من جبنة الفيتا القليلة الدسم

طريقة التحضير:

– اسلقي البطاطس حتى تنضج, صفيها من المياه و قطعيها مكعبات صغيرة.

– اخلطي الزيت والزعتر والنعناع داخل طبق كبير.

– أضيفي البطاطس. قلّبيها جيّداً مع الخليط. ثمَّ أضيفي الطماطم و الزيتون الأخضر والجبنة.