سلطة البطاطس مع الطماطم والفيتا لرشاقتك في رمضان

اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي تنصحك بتجربة هذا الطبق الصحي والخفيف.
سلطة البطاطس مع الطماطم والفيتا:
الكمية تكفي 4 أشخاص
عدد السعرات الحرارية لكل حصة 183 سعرة حرارية
المقادير:
– معلقة صغيرة زيت زيتون
– معلقة كبيرة زيتون أخضر
– معلقة كبيرة زعتر مجفف
– معلقة كبيرة نعناع مجفف
– نصف كوب طماطم (تشيري مقطعة)
– نصف كيلو بطاطس (صغيرة الحجم)
– 90غ من جبنة الفيتا القليلة الدسم
طريقة التحضير:
– اسلقي البطاطس حتى تنضج, صفيها من المياه و قطعيها مكعبات صغيرة.
– اخلطي الزيت والزعتر والنعناع داخل طبق كبير.
– أضيفي البطاطس. قلّبيها جيّداً مع الخليط. ثمَّ أضيفي الطماطم و الزيتون الأخضر والجبنة.
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