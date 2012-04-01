مطبخ

سلطة البطاطس مع الطماطم والفيتا لرشاقتك في رمضان

by ريما لمع
شاركShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInShare on TumblrShare on StumbleUponEmail this to someonePrint this page

سلطة البطاطس مع الطماطم والفيتا

اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي تنصحك بتجربة هذا الطبق الصحي والخفيف.

سلطة البطاطس مع الطماطم والفيتا:

الكمية تكفي 4 أشخاص

عدد السعرات الحرارية لكل حصة 183 سعرة حرارية

المقادير:

– معلقة صغيرة زيت زيتون

– معلقة كبيرة زيتون أخضر

– معلقة كبيرة زعتر مجفف

– معلقة كبيرة نعناع مجفف

– نصف كوب طماطم (تشيري مقطعة)

– نصف كيلو بطاطس (صغيرة الحجم)

– 90غ من جبنة الفيتا القليلة الدسم

طريقة التحضير:

– اسلقي البطاطس حتى تنضج, صفيها من المياه و قطعيها مكعبات صغيرة.

– اخلطي الزيت والزعتر والنعناع داخل طبق كبير.

– أضيفي البطاطس. قلّبيها جيّداً مع الخليط. ثمَّ أضيفي الطماطم و الزيتون الأخضر والجبنة.

You may also like

Leave a Comment