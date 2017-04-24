تغلب على القلق والتوتر بالخرشوف والبصل والكراث

شارك

أظهرت دراسة جديدة نشرت في المجلة العلمية (The Journal Frontiers in Behavioral Neuroscience) أن كلاً من الأرضي شوكي، والكراث والبصل قد تساهم في تحسين نومك والتخفيف من مستويات التوتر لديك عبر التعزيز من أداء بكتيريا الأمعاء المفيدة.

من المعروف أن هذه الخضروات غنية بالألياف الغذائية المعروفة بالبريبيوتكس (Prebiotics)، ويعمل هذا النوع من الألياف كغذاء لبكتيريا الأمعاء المفيدة يسمح لها بالتكاثر والنمو بالشكل الطبيعي، ما يؤثر إيجابياً على صحة الفرد عموماً وصحة الجهاز الهضمي خصوصاً. ولكن جاءت هذه الدراسة -التي تعتبر الأولى من نوعها- لتكشف عن أنها قد تؤثر كذلك على تحسين أنماط النوم الليلية.

إذ وجد أن هذه الخضار تطلق عند هضمها نوعاً من المواد الكيميائية الهامة في الجسم والتي تسمى (Metabolic byproducts)، وتؤثر على الدماغ، فتساعده على التغلب على القلق والخوف.وكانت دراسات سابقة أظهرت أن التوتر يقلل من تنوع بكتيريا الأمعاء المفيدة، ما يؤثر ولو مؤقتاً على التغييرات الطبيعية في درجة حرارة الجسم خلال اليوم.

وتأتي هذه الدراسة لتقوي ذلك الرابط الذي لطالما تنبأ العلماء بوجوده بين بكتيريا الأمعاء المفيدة وصحة الجسم عموماً.

ونوهت الدراسة إلى أن البدء في تناول الخضار الغنية بالبريبيوتكس وغيرها من مصادره الطبيعية في مرحلة مبكرة من حياة الإنسان، قد يؤثر على المدى الطويل على صحته النفسية وصحة دماغه.

ولا زالت الدراسات في تأثير ألياف البريبيوتيكس في بداياتها، لمعرفة طريقة تأثيرها على الجسم وإذا ما كانت فعلاً تحسن من أنماط النوم وتقلل التوتر، لذا فمن المبكر جداً القيام بتصنيع هذه الألياف على شكل مكملات غذائية.

وريثما تصدر دراسات أخرى في هذا الموضوع، قم بتناول هذه الخضار وقد تحصل بالفعل على قسط أفضل من النوم خلال ساعات الليل.