منظمة الصحة توصي بزيادة عدد مرات زيارة الطبيب خلال الحمل

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وكالات

عدلت منظمة الصحة العالمية لائحة إرشاداتها بشأن الرعاية خلال فترة الحمل ، مؤكدة على إنه يتعين على الحوامل الاتصال بالطبيب ثماني مرات أي ضعفي العدد الذي أوصت به سابقا.

وأوضحت المنظمة في بيان إن زيادة الزيارات الطبية خلال فترة ما قبل الولادة تساعد في خفض عدد ولادات الأجنة المتوفاة.

وتشمل الإرشادات الجديدة لمنظمة الصحة العالمية 49 توصية تتعلق بالنظام الغذائي والنشاط الجسدي والتدخين والملاريا واختبارات الدم والتطعيم ضد التيتانوس واستخدام التصوير عبر الموجات فوق الصوتية، كما أن هناك نصائح بشأن مشاكل مثل الغثيان وآلام الظهر والإمساك.

شملت التوصيات أيضا ان على المراة استهلاك 30-60 مليجراما من مكملات الحديد بالإضافة إلى 0.4 مليجرام يوميا من حمض الفوليك خلال فترة الحمل.

وقال رئيس دائرة صحة الأم في المنظمة في بيان “الزيارات الأكثر والأفضل جودة من جميع النساء لمقدمي الرعاية الصحية طوال فترة الحمل ستسهل اتخاذ التدابير الوقائية والكشف عن المخاطر في الوقت المناسب وتقلل المضاعفات وتساهم في التصدي للتفاوت الصحي”.

يذكر أنه في العام الماضي توفيت حوالي 303 آلاف امرأة في العالم جراء أسباب متعلقة بالحمل كما توفي 2.7 مليون طفل خلال أول 28 يوما من حياتهم بينما ولد 2.6 جنين متوفى، وتلقت 64 في المئة من النساء فقط الرعاية الطبية لأربع مرات أو أكثر خلال الحمل.

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