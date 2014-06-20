قرب إعلان خطوبة الأمير هاري من ميغان ماركل

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يبدو أن الأمير هاري تشارلز، نجل الأميرة الراحلة ديانا لن يسافر إلى جاميكا بمفرده، من أجل حضور حفل زفاف صديقه المقرب توم إنسكيب، بعد أن اتفق مع الحسناء الجميلة ميغان ماركل عارضة الأزياء الأمريكية على مرافقته، ويتوقع أن تقرب هذه الرحلة الخاصة بين هذا الثنائي، وتسرع من خطوة اتخاذ قرار الخطوبة، الذي يعد وشيكاً. عندها سوف تتوج علاقة الحبيبين برباط رسمي.

وتقرر أن يكون حفل زفاف صديقه توم في شهر مارس المقبل، في جزيرة جميلة وعلى مدار عدة أيام، حسب ما أكدته جريدة “ديلي ميل” البريطانية ويتزامن هذا التاريخ مع رحلة الأمير وحبيبته، التي تناولها الإعلام بالكثير من التحليل، وتوقعوا أن تكون رحلة مفصلية يعلن بعدها هذا الثنائي العاشق، خبر الخطوبة والاستعداد فيما بعد للزواج، خاصة بعد التقرب من بعضهما أكثر والتعارف الأعمق، ولم تكتف ذات الصحيفة بنشر هذا الخبر، بل أرفقته بالعديد من الصور للأمير هاري برفقة صديقه المقرب توم، في العديد من الحفلات والمناسبات.

وبخصوص حبيبة الأمير فإنها ميغان ماركل ممثلة وعارضة أزياء أمريكية تبلغ من العمر 35عاما، عرفها الجمهور واشتهرت بدور راشيل زين في مسلسل الدراما الأمريكي سوتس، تنحدر من كاليفورنيا، أما الأمير هنري والمعروف باسم هاري، يصغر الحسناء ميغان بثلاث سنوات، ويعد ثاني أبناء ولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز من زوجته الأولى ديانا أميرة ويلز.

يعتبر الخامس في ترتيب عرش بريطانيا بعد والده الأمير تشارلز وشقيقه الأكبر الأمير ويليام، و كذا ابن أخيه الأمير جورج لوي، وحول تحصيله العلمي فإنه خريج أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية، التي يتخرج منها جميع ضباط القوات البرية البريطانية.

يذكر أنه انفصل والديه الأميرة ديانا و الأمير تشارلز عام 1996، وعقب سنة واحدة من عمر الطلاق رحلت والدته بسبب حادث مرور.