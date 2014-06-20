الأمير ويليام يطالب مجلة فضائح بتعويض قدره 1.5 مليون يورو

ومثل رئيس تحرير المجلة، لورنس بيو، وإرنستو موري، الرئيس التنفيذي لمجموعة موندادوري الإيطالية للنشر، مالكة المجلة ومصوران من وكالة في باريس يشتبه بأنهما التقطا الصور، أمام جلسة في محكمة في ضاحية نانتير في باريس للرد على الاتهامات الموجهة لهم بموجب قوانين الخصوصية الفرنسية، وطلب مدعون فرنسيون من المحكمة فرض غرامة باهظة على هذه المجلة المعنية بأخبار المشاهير، إذا ثبتت إدانتها بانتهاك خصوصية دوقة كامبردج.

جديراً بالذكر فأن العائلة المالكة في بريطانيا اتخذت إجراءاً قانونياً ضد المجلة بسبب ما وصفته بأنه انتهاك “جسيم” للخصوصية بعد نشر الصور، التي التقطت بينما كان الأمير وزوجته مسترخيان في شرفة قصر في منطقة لوبيرون.

ونفى المصوران اللذان حضرا إلى المحكمة، التقاط الصور، وقالا بأنهما لم يتمكنا من العثور على مكان إقامة الأمير وزوجته، فيما أفادت وثائق لدى المحكمة بأن سجلات الهاتف المحمول أظهرت أن المصورين كانا بالقرب من المنزل في ذلك الوقت.

وسعى محام يمثل المجلة تبرير نشر الصور استناداً إلى الاهتمام العام، قائلاً أنها أبطلت شائعات كانت متداولة في ذلك الوقت بأن ميدلتون ربما كانت تعاني من فقدان الشهية، في حين ستصدر المحكمة حكمها في القضية يوم الرابع من يوليو.

ومؤخراً سعت العائلة المالكة في بريطانيا إلى نشر صورة للأمير وليام وزوجته دوقة كامبرديج كيت ميدلتون وطفليهما في حديقة قصر كينغستون، في محاولة منها لدرء مصوري “الباباراتزي” الذين يطاردون المشاهير.