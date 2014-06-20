خزانة أزياء الأميرة ديانا تفتح للجماهير

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فضيلة بودريش

ينتظر عشاق الأميرة الراحلة الأسطورة ديانا بشغف كبير افتتاح المعرض الخاص الذي يحتضن ما ارتدته الأميرة الراحلة في حياتها، من أزياء بتوقيع أشهر وأمهر مصممي الأزياء والمبتكرين في عالم الموضة، حيث يحمل هذا المعرض عنوان “Diana : Her Fashion Story” ويحتضنه قصر “كنسينغتون”، الكائن بلندن وسوف يفتح أبوابه لجميع الزوار القادمين من كل أنحاء العالم يوم 24فبراير المقبل

كانت الأميرة ديانا تتربع على عرش الأناقة من دون منازع، بفضل ذوقها الرفيع واهتمامها الكبير بعالم الموضة والأزياء، بل وصفت بأيقونة الأناقة من خلال إطلالاتها المتميزة والساحرة، ويعود لها الفضل في دعم وتقدم صناعة الموضة في بلدها إنجلترا، وتمثل مبادرة معرض قصر كنسينغتون، نوعا من التكريم والتقدير للأميرة من خلال عرض أجمل ملابسها، التي حملت توقيع أشهر المصممين العالميين نذكر من بينهم ديور وكاثرين ووكر.

وكشف منظمو المعرض أن من بين قطع الأميرة المميزة التي مازال يحتفظ بها في خزانتها، الفستان المخملي والبلوزة الناعمة ذات المنحنيات الرومانسية، وكذلك الثوب المخملي البحري الذي صممه لها فيكتور ادلشتاين، والذي ارتدته على إيقاع الموسيقى، خلال رقصها مع جون ترافولتا في البيت الأبيض عام 1986، وإلى جانب البلوزة ذات الكشاكش مع عقدة من الساتان كانت قد ارتدتها عندما التقطت صورة مع اللورد سنودون بهدف تخليد الخطوبة مع الأمير تشارلز عام 1981، بالإضافة إلى معطف الترتان الأزرق المستوحى من الستايل البريطاني التقليدي المحض.

بينما فستان زفافها الذي يروج أنه مزين بأكثر من 10 آلاف قطعة من الترتر واللؤلؤ، ويبلغ طول ذيله أكثر من 7 أمتار، يعد الأطول في التاريخ الملكي، علما أنه استمرت حياكته لمدة 5 أشهر كاملة.

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