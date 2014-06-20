تألقي بألوان الزهور في رمضان والعيد مع مجموعة أزياء PrivéEsposa

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أطلقت دار EsposaPrivé مجموعة تصاميمها الجديدة الخاصة بشهر رمضان الكريم والعيد، مجسّدةً من خلالها فصل الربيع بشتّى الطرق، حيث تبعث هذه التشكيلة انتعاشاً لطيفاً مستوحى من الحدائق المُزهرة وفساتين الزفاف التي تتميّز بأناقة لا مثيل لها.

فقد اتخذت التصاميم قصّة الأميرة التي يوافق الجميع على روعتها، حيث تستقبل الفساتين فصل الربيع المُزهر بفخامة عالية ولوحة من ألوان الزهور بدءاً من ألوان الباستيل وصولاً إلى الألوان البرّاقة.

وتزداد أناقة المجموعة أكثر من خلال الأقمشة الفاتنة والتصاميم والزخرفات الابتكاريّة والخلّاقة، فتظهر الفساتين ذات قبّة العنق الطويلة والمصنوعة من الحرير المُتقَن، أو حتّى عقدة الفراشة الكبيرة المزيّنة بالزهور والدانتيل الراقي.

تتوفّر هذه المجموعة الساحرة في متاجر EsposaPrivé في لبنان والإمارات العربيّة المتّحدة