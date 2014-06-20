بعد صعود نجمها عالمياً: هل لم تعد بريانكا تشوبرا تهتم ببوليوود؟

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يبدو أنّ النجمة الهندية العالمية بريانكا تشوبرا التي تألقت مؤخراً كأحد مقدمي جوائز الأوسكار لهذا العام يزداد علو نجمها في سماء النجاح يوماً بعد يوم، لكن تقارير تزعم أنها أصبحت تتجاهل مخرجي الوسط الفني المحلي في بوليوود الذي عرفت طريق الشهرة من خلاله.

الشائعات تقول إن نجمة Quantico تحاول استغلال كل جزء ولو صغير من نجوميتها لتحقيق كسب مادي ملموس وإنها باتت حتى تجعل مخرجي بوليوود ينتظرون التعاقد معها للعمل في مشروعاتهم الفنية.

ومن أمثلة ذلك، بحسب الأقاويل المنتشرة في الوسط الفني أن بريانكا جعلت واحداً من أشهر مخرجي بوليوود وهو سانجيه ليلا بهانزالي ينتظر كما لم ترد بعد على عرض المخرج المعروف.

ويعمل بهانزالي حالياً في واحد من مشروعاته التاريخية واسمه “بادمافاتي” الذي تقوم ببطولته ديبيكا بادوكوني مع شهيد كابور ورانفير سنج.

على صعيد آخر، قال النجم الهندي القدير والمخضرم أنوبام خير في مقابلة أجريت معه إنه لا وجه للمقارنة بين إنجازاته في هوليوود وإنجازات بريانكا تشوبرا هناك.

خير كان قد أبلى بلاء حسناً في هوليوود بمشروعات مثل Bend It Like Beckham و Silver Linings Playbook المرشح للأوسكار لكن يبدو أنه لم يحظ أبداً بقدر الحب والترحاب اللذين تحظى بهما بريانكا تشوبرا وديبيكا بادوكوني من خلال مشروعاتهما الفنية في الغرب.

ومن خلال سلسلة من المشروعات العالمية مثل مسلسل Quantico التليفزيوني وفيلم Baywatch والعديد من الظهور ببرامج الدردشة وعلى بساط المشاهير الأحمر في أحداث مرموقة من الواضح أن النجمة بريانكا تشوبرا أحدثت عاصفة لا يستهان بها في الغرب.

ومن أخبار بريانكا أيضاً أنها وجهت التحية ورسالة حب رقيقة لابنة عمها بارينيتي تشوبرا التي قامت بأول محاولة للغناء في فيلمها القادم “ميري بياري بيندو”.

وبريانكا من مواليد جمشيدبور بالهند في 18 يوليو 1982، وهي ممثلة ومغنية وعارضة ومنتجة سينمائية وناشطة في مجال الأعمال الخيرية ولها وجود على الصعيد الفني منذ العام 2000 وحتى الآن.