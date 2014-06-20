بعد أيشواريا… البوليودية الجميلة بريانكا تشوبرا إلى العالمية

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في عام 2016 كانت من أبرز من تألقن على بساط المشاهير الأحمر، حيث خطت وبقوة أولى خطواتها نحو العالمية، إنها النجمة الهندية الجميلة والمحبوبة بريانكا تشوبرا ذات الـ 34 عاماً التي ربما يعرفها أهل هوليوود ومتابعوها من خلال مسلسل Quantico المميز الذي يعرض على قناة ABC حيث تلعب دور العميل الخاص أليكس بيريش.

وبالحديث عن الطريق إلى الشهرة العالمية فقد أصبحت بريانكا أول هندية تلعب دوراً رئيسياً في عمل تليفزيوني أميركي، هذا بالإضافة إلى نجوميتها الطاغية والراسخة بالفعل في بلدها الأم الهند كممثلة وعارضة.

لقد حصلت تشوبرا كذلك على نجمة ذهبية في ستايل الشارع كما أن لها القدرة على أن تشع تألقاً وجاذبية في مناسبات الظهور على بساط المشاهير الأحمر أينما حلّت. جديد بريانكا في هوليوود أنها ستلعب دور الشريرة فيكتوريا في فيلم Baywatch القادم.

بداية مثالية لعام 2017

كانت الصورة السيلفي التي التقطتها بريانكا تشوبرا وهي تأخذ حمام شمسي على الشاطئ ومشاركتها لهذه الصورة على الإنستغرام، من أفضل ما رأى محبو ومتابعو أبرز نجمات بوليوود.

وتستعد بريانكا لبدايتها في هوليوود بفيلم Baywatch الذي يقوم ببطولته أيضاً دوين جونسون. كما ستقوم هذه النجمة الهندية المتألقة بتقديم حفل جوائز الجولدن جلوب لهذا العام، كما رُشّحت مجدداً لنيل جائزة من جوائز بيبولز تشويس لعام 2017 عن ظهورها في الموسم الثاني من المسلسل التليفزيوني Quantico الذي تلعب فيه دور عميل من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي.

لكن إلى جانب انشغالها بمشروعاتها الفنية وارتباطاتها الخارجية، تبذل بريانكا تشوبرا كذلك جهوداً مكثفة للترويج لإنتاجها السينمائي البنجابي (سارفان)، ومن المحتمل أيضاً أن تعلن قريباً عن مشروعات بوليوودية أخرى.