15موهوباً يتنافسون على… التصميم لهيفاء وهبي!

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بعد إطلاقه منذ أكثر من شهر في مؤتمر صحافي عقد في “ d3 dubai design district “، انطلقت الحلقة الأولى من برنامج “ project runway me“ للمواهب الصاعدة في مجال التصميم، في مواجهة تستمر 13 أسبوعاً، بين 15 مشتركاً يتنافسون في الابتكار والتصميم.

يشارك في إنتاج البرنامج المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، الذي يترأس لجنة التحكيم المؤلفة من العارضة التونسية عفاف جنيفان، وضيف نجم يتغيّر في كلّ حلقة، أما تدريب المشاركين فيتولاه فارس الشهري، وتقدّم البرنامج جيسيكا قهواتي، والإخراج لعماد عبود .

كما تمّ الاعلان عن أسماء بعض النجوم الضيوف (هيفاء وهبي، وفاء الكيلاني، طوني غارن، نانسي عجرم، يُسرا، هيا عبد السلام، سلافة معمار، إليسّا، ميلا جوفوفيتش، كارين روتفيلد (رئيسة تحرير مجلة “فوغ” الفرنسية سابقاً) وغيرهم.

الحلقة الأولى

إستضافت الحلقة الأولى النجمة هيفاء وهبي التي طلبت من كل مشترك اختيار أحد الألوان التي يجدها مناسبة لتصميمٍ سترتديه بنفسها في ختام الحلقة. كما طُلِبَ من المشتركين إضافة لون آخر من الملابس على قطعة القماش الأصلية، وبعد اكتمال العمل، عُرضت التصاميم أمام لجنة التحكيم، فطلبت مقدمة البرنامج جيسيكا قهواتي من ستة مشتركين البقاء على المسرح وهم سبأ، عيسى، تغريد، عاليا، آمنة وإلهام، بينما تأهّل بقية المشتركين إلى الحلقة القادمة. ومن بين هذه الأسماء الستة، أُعلن عن صاحبة أفضل تصميم وهي سبأ طارق، بينما استبعدت عاليا النحاس من المنافسة منهيةً مشوارها في البرنامج. وأشادت لجنة التحكيم برقيّ التصميم الأول لـ “سبأ”، فاعتبر إيلي صعب بأن حسّها مرهف وذوقها مهذب، وعبّرت عفاف جنيفان عن إعجابها بالأسلوب الجيد الذي أدخلت فيه الألوان على تصميمها، كما أثنت هيفاء وهبي على مزج الألوان بطريقة عصرية متناغمة.

الجوائز

ستتواصل المنافسة أسبوعيّاً بين المشتركين، ليصل أربعة منهم فقط إلى المرحلة النهائية، يحصلون على فرصة تقديم مجموعة كاملة في عرض مباشر أمام الجمهور في “حي دبي للتصميم” (Dubai Design District d3) في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما يحصل الفائز على مساحة إبداعية خاصة للتصميم لمدة سنة وعضوية سنة كاملة في “مجلس دبي للتصميم والأزياء”، فضلاً عن جائزة قيمتها 50 ألف دولار مقدمة من “Maybelline New York” لإنتاج أول عرض أزياء خاص بالفائز، بالإضافة إلى عرض التصميم الرابح على غلاف العدد الصادر في كانون الثاني/يناير من مجلة “Harper bazaar Arabia magazine”.

*يُعرض برنامج “Project Runway ME” كلّ سبت الساعة 09:00 مساءً بتوقيت السعودية على “MBC4 وMBC مصر 2″.

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