طرق تحمي بها رموشك من التساقط

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الرموش الجميلة والكثيفة تبرز جمال العين، وليس هذا فقط بل تعمل على وقاية العين وحمايتها وتبعد الأجسام الغريبة عنها، وتعتبر كذلك قرون استشعار لانها تشعر بأي شيىء يقترب من العين فتجعلها تغلق، وللعلم فإن عمر الرمش الواحد يصل الى ثلاثة أشهر بينما يستغرق نمو رمش جديد إلى شهرين. فكيف نحافظ عليها من السقوط؟

أسباب التساقط

– مع تقدّم السن وعدم العناية بها كما ينبغي، تبدأ الرموش في التساقط، ولا تنمو طويلة وسميكة مثلما كانت في السابق

-تعد أسباب تساقط الرموش هي نفسها أسباب تساقط الشعر، وهذا يعني أن التوتر والعادات الغذائية السيئة تعتبران من أهم أسباب تساقط الرموش

-المشاكل في الغدة الدرقية تتسبب في تساقطها

– التهاب الجفون

-العلاج الكيميائي

-تتسبب المرأة أحياناً، في تدمير رموشها عن طريق بعض الحركات التي تقوم بها بشكل منتظم مثل حك الجفون، أو عدم إزالة “الماسكرا” قبل النوم حيث تؤدي العادات السيئة لتدمير البصيلة، وهذا يجعلها تكف عن إنتاج الرموش أو يجعل الرموش تنمو أضعف وأقل سمكاً وأقل طولاً. وما دام حدث تدمير في الجذر فلن ينمو الرمش كما كان، ويمكن أن يبدأ هذا التدمير في التضاعف”.

لحماية الرموش من التساقط

-استخدمي مزيل “ماسكرا” لطيف وامسحي جفونك بلطف، بدلاً من دعك الرموش.

-لا تشدي رموشك بقسوة

-إذا أردت إزالة الكتل التي قد تتسبب “الماسكرا” في تكوينها يجب أن تفعلي هذا قبل أن تجف “الماسكرا” كي يكون من السهل تمشيط الرموش.

-يجب تغيير “الماسكرا” كل ستة أشهر كحد أقصى، “لأن بقاءها أكثر من ذلك يجعلها عرضة للتلوث بالميكروبات ما يؤدي لحدوث التهابات

-تحتاج الرموش لبلسم مثل الشعر تماماً لذلك يمكنك وضع طبقة رقيقة من الفازلين Vaseline على الجفون ليلاً”. فالبلسم يساعد أيضاً في منع تكسر الرموش، وجعلها تبدو أكثر طولاً خلال أسابيع