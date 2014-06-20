حمية البروتين تقلل نسبة الدهون في الكبد بمعدل 48%

شارك

وكالات

أثبتت دراسة المانية حديثة أن اتباع حمية غذائية يعتمد فيها الإنسان على تناول كميات كبيرة من البروتين لمدة 6 أسابيع يقلل من نسبة الدهون في الكبد بمعدل 48%.

وبحث العلماء خلال هذه الدراسة تأثير نوعين من الحميات الغذائية “العالية البروتين” على عملية التمثيل الغذائي لدى مجموعة ضمت 37 شخصا تراوحت أعمارهم ما بين 49 و 78 عاما، وأغلبهم مصاب بارتفاع نسبة الدهون في الكبد وبعضهم مصاب بداء السكري من النمط الثاني.

يذكر أن حمية البروتين تعتمد كنظام غذائي على زيادة كمية البروتين التي يتناولها الفرد، في مقابل الحصول على كميه قليلة جداً من الأطعمة المحتوية على الكربوهيدرات، مما يجعل الجسم يعتمد على الدهون المخزنة لديه و يعمل على حرقها للحصول على الطاقة.

شارك

Comments

comments