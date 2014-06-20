صحة

حمية البروتين تقلل نسبة الدهون في الكبد بمعدل 48%

شاركShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInShare on TumblrShare on StumbleUponEmail this to someonePrint this page

حمية البروتين تقلل نسبة الدهون في الكبد بمعدل 48%

وكالات

أثبتت دراسة المانية حديثة أن اتباع حمية غذائية يعتمد فيها الإنسان على تناول كميات كبيرة من البروتين لمدة 6 أسابيع يقلل من نسبة الدهون في الكبد بمعدل 48%.

وبحث العلماء خلال هذه الدراسة تأثير نوعين من الحميات الغذائية “العالية البروتين” على عملية التمثيل الغذائي لدى مجموعة ضمت 37 شخصا تراوحت أعمارهم ما بين  49 و 78 عاما، وأغلبهم مصاب بارتفاع نسبة الدهون في الكبد وبعضهم مصاب بداء السكري من النمط الثاني.

يذكر أن حمية البروتين تعتمد كنظام غذائي على زيادة كمية البروتين التي يتناولها الفرد، في مقابل الحصول على كميه قليلة جداً من الأطعمة المحتوية على الكربوهيدرات، مما يجعل الجسم يعتمد على الدهون المخزنة لديه و يعمل على حرقها للحصول على الطاقة.

شاركShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInShare on TumblrShare on StumbleUponEmail this to someonePrint this page

Comments

comments

You may also like

Leave a Comment