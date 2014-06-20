البروتين صديق عزيز جداً للرشاقة!

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لأغراض تخسيسية هناك خطة غذائية تظهر الأبحاث أن محتوياتها تدرب الخلايا على حرق الدهون أكثر من غيرها بنسبة تزيد على ثلاثين بالمائة وتحافظ على استمرار نشاط عملية الأيض أو التمثيل الغذائي على مدار اليوم.

هذه الخطة يطلق عليها اسم ريجيم البروتين وهي مبنية على إستراتيجيتين رئيسيتين ليستا محل جدال يُذكر بين العلماء: أولهما الإكثار من تناول البروتين وثانيهما تناول 5 أو 6 وجبات صغيرة في اليوم، الجمع بين هاتين الاستراتيجيتين في مخطط واحد يضمن نتائج لا تضاهى.

العلماء وجدوا أن تناول وجبة عالية البروتين يوفر دعماً لنشاط عملية الأيض بنسبة 35 %يستمر لأربع ساعات وأن توفير هذا الدعم 5 أو 6 مرات يوميا يحافظ على الارتفاع المستمر للنشاط الأيضي ومن ثم يقوم الجسم بحرق الدهون بأقصى طاقة على مدى 24 ساعة يومياً و7 أيام في الأسبوع.

أيضا أظهرت الدراسات أن تقسيم مدخول البروتين على 5 أو 6 وجبات صغيرة فعال جدا لدرجة أنه ينتج عنه نقص في الوزن أو الدهون يزيد على خطط إنقاص الوزن التقليدية الأخرى التي تعتمد على تقليل الكربوهيدرات بشكل أساسي بنسبة 32 %.

قوة الخطة تكمن في أنه عندما يتم الإكثار من تناول الوجبات الغنية بالبروتين، يقل مدخول الجسم الواحدة من السعرات الحرارية بلا عناء يذكر بنسبة 55 % لأن هذه الوجبات تتصدى عكسياً لعمليةإنتاج المعدة لهرمون الغريلين الذي يشعل شرارة الشعور بالجوع وفي الوقت نفسه يزيد قيام الأمعاء الدقيقة بإنتاج مركب يمتاز بالقوة في السيطرة على الشهية.

كذلك نجد أن بعض الأحماض الأمينية في البروتين يتم امتصاصها مباشرة داخل المخ، حيث تخمد ثورات اللهفة على الكربوهيدرات وتقلل الشهية حتى ثلاث ساعات مباشرة.

ومن أسرار نجاح الخطة أيضاً أن فيها إحدى لبنات بناء البروتين التي تستهدف دهون البطن بشكل خاص. الأبحاث تظهر أن هذه اللبنة تضغط زرتنشيط جينات السيطرة على الوزن في نسيج البطن المحمل بالدهون والذي يصعب انكماشه أو تقليصه.

هذا يحث الجسم على تحرير وحرق المزيد من الدهون من هذه المنطقة وبشكل يزيد على ما هو ممكن عند اتباع حميات ريجيمات أخرى قليلة البروتين بنسبة 25 %.

ومن الهدايا الأخرى التي يمنحها هذا النظام الغذائي للجسم أن النساء اللاتي يتبنينه يحتفظن بنسيج عضلي منشط للأيض أقوى ثلاث مرات خلال عملية فقدان الوزن علماً بأن طريقة الوجبات الصغيرة الغنية بالبروتين هذه تساعد على فقدان نحو 4 كجم من دهون الجسم العنيدة كل أسبوع.