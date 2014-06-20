ماكياجك دافئ مثير بلون اليقطين في موسم الشتاء

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فضيلة بودريش

مع اقتراب موسم الشتاء، من المهم ان تقومي بتغيير ماكياجك، فهذا الفصل البارد يحتاج منك إلى لفتة مميزة،والخبراء لا يبخلون عليك بالنصائح لانتقاء الماكياج الملائم لهذا الفصل وهم يرون ان عليك ان تجنحي صوب الماكياج الدافئ، لأنه وحده من يمنحك الجاذبية والتميز، سواء في الصباح أو المساء.. اليك طريقة وضعه

– قومي بتنظيف وجهك جيدا بالماء والصابون، حتى تكون مسامات الجلد مفتوحة، وكخطوة ثانية ثبتي القليل من مرطب البشرة، ثم أضيفي طبقة من كريم الأساس ليس مباشرة، وإنما بعد فترة زمنية لا تقل عن مدة عشر دقائق، حتى يجف المرطب، ويشترط أن يكون كريم الأساس يتناسب مع فصل الشتاء.

– بإمكانك عمل مزج بين اللون الفضي والبنفسجي، لأنه يمنح العين دون مبالغة إطلالة ساحرة، خاصة في وقت المساء.

– قومي بالاستغناء عن درجات البرونزي، التي اعتدت على وضعها في الصيف فاذا وضعتها في فصل الشتا،ء فهي تمنحك إطلالة مصطنعة تفتقد إلى الجاذبية.لذلك استبدليها بدرجات الخوخ واليقطين، فهي ستمنحك إطلالة طبيعية دافئة وجذابة

– هذا الموسم البارد تتناسب معه الحواجب السميكة، فحاولي اكتساب سمك أكبر للحواجب مقارنة بفصل الصيف، احرصي على دهنها بزيت طبيعي، قبل الخلود إلى النوم، من أجل تكثيف شعر الحواجب، وبالموازاة مع ذلك حذار من عمل تاتو الحواجب، كون ذلك يؤدي إلى إضعافها ومنع نموها لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

– ضعي أحمر الشفاه الداكن مع ماكياج العيون الطبيعي، حتى تكون إطلالتك الشتوية ساحرة في الصباح والمساء على حد سواء.

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