جرّبي قناع اليقطين في رمضان لإنعاش بشرتك

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يحتوي اليقطين على أحماض طبيعية تساهم في تقشير البشرة، وعلى مجموعة مهمّة من مضادات الأكسدة. كما يحتوي على الفيتامين A الذي يحمي من الشيخوخة ويحارب الضرر الذي يمكن أن ينتج عن التعرّض لأشعة الشمس.

المقادير:

– نصف كوب من اليقطين.

– بيضة واحدة.

– ملعقتان صغيرتان من حليب اللوز ( للبشرة العادية ).

– ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي ( للبشرة الجافة ).

– ملعقتان صغيرتان من خل التفاح ( للبشرة الدهنية ).

طريقة التحضير والإستعمال:

قومي بهرس لب اليقطين الطازج ليتشكل لديك ما يشبه العجينة. أضيفي البيضة واخلطيها جيداً مع العجينة.

للبشرة العادية: أضيفي حليب اللوز إلى العجينة.

للبشرة الجافة: أضيفي ملعقة العسل إلى العجينة.

للبشرة الدهنية: أضيفي خل التفاح إلى العجينة.

طبّقي القناع على بشرة نظيفة. دعيه يعمل لمدة 15-20 دقيقة. اغسلي وجهك بالماء البارد. جففيه بمنشفة ناعمة، ثم ضعي الكريم المرطّب الذي تستعملينه بشكل يومي.