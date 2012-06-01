جرّبي قناع اليقطين في رمضان لإنعاش بشرتك

يحتوي اليقطين على أحماض طبيعية تساهم في تقشير البشرة، وعلى مجموعة مهمّة من مضادات الأكسدة. كما يحتوي على الفيتامين A الذي يحمي من الشيخوخة ويحارب الضرر الذي يمكن أن ينتج عن التعرّض لأشعة الشمس.
المقادير:
– نصف كوب من اليقطين.
– بيضة واحدة.
– ملعقتان صغيرتان من حليب اللوز ( للبشرة العادية ).
– ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي ( للبشرة الجافة ).
– ملعقتان صغيرتان من خل التفاح ( للبشرة الدهنية ).
طريقة التحضير والإستعمال:
قومي بهرس لب اليقطين الطازج ليتشكل لديك ما يشبه العجينة. أضيفي البيضة واخلطيها جيداً مع العجينة.
للبشرة العادية: أضيفي حليب اللوز إلى العجينة.
للبشرة الجافة: أضيفي ملعقة العسل إلى العجينة.
للبشرة الدهنية: أضيفي خل التفاح إلى العجينة.
طبّقي القناع على بشرة نظيفة. دعيه يعمل لمدة 15-20 دقيقة. اغسلي وجهك بالماء البارد. جففيه بمنشفة ناعمة، ثم ضعي الكريم المرطّب الذي تستعملينه بشكل يومي.
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