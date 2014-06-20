قمة عالمية لطاقة المستقبل في أبوظبي

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يستضيف الحدث العالمي “القمة العالمية لطاقة المستقبل”، المقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي وفداً رفيع المستوى من اللجنة المنظمة لمعرض “إكسبو أستانا2017″، ويضم الوفد مجموعة من كبار الشخصيات ورئيس جمهورية كازاخستان.

وخلال فعاليات اليوم الأول “للقمة العالمية لطاقة المستقبل” الذي ينطلق في 16 يناير 2017 ويمتد لفترة أربعة أيام، سيتواجد نور سلطان نزارباييف، رئيس جمهورية كازاخستان ضمن جناح اللجنة الرسمي في القمة العالمية ويرأس اللجنة المنظمة لمعرض إكسبو أستانا 2017 التي تضم نخبة من الشخصيات المرموقة ومنهم أخمدياف ياسيموف، الوزير الكازاخستاني ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية أستانا لمعرض إكسبو 2017، ورابيل زوشيباييف النائب الأول لوزير الشؤون الخارجية بجمهورية كازاخستان ومفوض معرض إكسبو أستانا 2017.

وسيقوم الوفد برفد دولة الإمارات بنتائج تجربة كازاخستان لدى استضافتها معرض إكسبو أستانا 2017 الذي يسلط الضوء على تدابير الإستدامة في العاصمة الكازاخستانية، بما في ذلك الإعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتوطين القوى العاملة.

كما وتنظم اللجنة المنظمة لمعرض “إكسبو أستانا 2017” حلقة نقاش تنطلق في اليوم الثالث من فعاليات “القمة العالمية لطاقة المستقبل”، وتتناول التحديات التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، والفرص المتاحة لاستضافة معرض إكسبو، وكيفية مساعدة الدول والوصول بها إلى مفهوم الإستدامة.

وتشغل تجربة وخبرات اللجنة المنظمة لمعرض إكسبو أستانا 2017 أهمية لدى الخبراء والعاملين في دولة الإمارات، وذلك في ضوء استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020، الذي يجسد شعاره وموضوعاته الفرعية الثلاثة الفرص والتنقل والاستدامة.

ويقدم معرض “إكسبو أستانا 2017” أفكار ورؤى جديدة حول “الطاقة المستقبلية”، وسترتكز مناقشات اللجنة المنظمة على كيفية الإعتماد على مصادر الطاقة المتجددة للحد من الإنبعاثات.

وقبل ساعات من بدء الحدث ينطلق حفل إستقبال خاص باللجنة المنظمة لمعرض “إكسبو أستانا 2017”. وسيقدم خلال الحفل مارت أمروف، مدير المحتوى ومنظم الحدث في الشركة الوطنية “إكسبو أستانا 2017” لمحة عن مجموعة من مشاريع الطاقة المستدامة التي سيتم عرضها في إكسبو.

ومن الجدير بالذكر أن الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض الذي يقع مقره في باريس اختارت مدينة أستانا لاستضافة معرض إكسبو 2017 بعدما حظيت العاصمة الكازاخستانية بأغلبية ساحقة من الأصوات، وسط مشاركة 156 دولة. وقد اختارت كازاخستان شعار “الطاقة المستقبلية”، لتعزيز الجهود الرامية إلى إيجاد حلول الطاقة المستدامة لتلبية الطلب العالمي.

وسوف تعرض أستانا على الساحة العالمية التطورات في قطاع الطاقة وتسلط الضوء على نهج الدول نحو مستقبل متنوع ومستدام.