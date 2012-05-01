تصاميم ملونة جذابة لضيافة القرقيعان

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القرقيعان هي المناسبة الخاصة التي ينتظرها الأطفال ليحتفلوا ويشعروا بالسعادة والفرح في نهاية النصف الأول من شهر رمضان.

حيث يعمد الأطفال الذكور إلى إرتداء الملابس التقليدية وإنتعال الأحذية الشعبية، و أما البنات فيلبسن دراعات بألوان جذابة فرحة والبخنق، ويحمل كل منهم كيساً في رقبته لجمع الحلوى، وعادةً يبدأ جمع القرقيعان بعد صلاة المغرب طارقين أبواب الجيران.

مصممة الأشغال اليدوية ديما بحصلي حماصني، تقدم بعض تصاميم الضيافة التي تُسرُّ الأطفال كما الكبار منهم، حيث اختارت العمل على الألوان البهيجة التي تبعث على السعادة، وانتقت قطع الحلويات اللذيذة والمبتكرة وقدمتها بأسلوب فني رائع يلائم أجواء القرقيعان وأجواء شهر رمضان المبارك.