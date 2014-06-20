حارس القصر كاد أن يقتل الملكة اليزابيث

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فوجئ أحد حراس القصر الملكي البريطاني بشخص يمشي في حديقة القصر عند الثالثة فجراً فما كان منه إلا أن وجه سلاحه إليه مطالباً إياه بالإستسلام.

اعتقد الحارس للوهلة الأولى أن هناك لص قد تسلل إلى الحديقة ويريد السطو على القصر، لكن المفاجأة أن الشخص الماثل أمامه لم يكن سوى الملكة اليزابيث صاحبة القصر نفسها وملكة التاج البريطاني التي ردت على الحارس ساخرة بالقول”في المرة القادمة سوف أقرع الأجراس عندما أريد المشي في الحديقة.”

وعلى الرغم من سخريتها من الحارس الذي كان على وشك إطلاق الرصاص في وجهها إلا أنها عبرت عن سعادتها جراء تصرفه بهذه الطريقة، بل وأكدت أن تصرفه كان سليما تماماً بحسب الواجبات والمسؤليات الملقاة على عاتقه.

وذكرت التقارير الصادرة عن القصر الملكي أن الملكة كان قد أصابها الملل والأرق بعد أن اضطرت للبقاء بالقصر لمدة عشرة أيام بعدما أصيبت بنزلة برد شديدة ومن ثم قررت الخروج للتنزه بالقصر ليلة أمس.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي حاول فيها أحد الحراس اطلاق الرصاص على أحد أفراد الأسرة المالكة ففي عام 2013 وقعت نفس الحادثة بنفس التفاصيل لكن مع الأمير أندرو.