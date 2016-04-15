الملكة رانيا ضمن قائمة 25 امرأة غيرن العالم

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بحسب مجلة “People”العالمية تم تصنيف الملكة رانيا العبد الله على أنها ” رائدة النساء في العالم العربي وخارجه”. ليس هذا فحسب بل وقع اختيار المجلة على الملكة رانيا ضمن” قائمة 25 أمرأة استطعن تغيير العالم.”

جاء ذلك خلال الإحتفال السنوي الذي تنظمه المجلة احتفاءا بالنساء الرائدات في جميع أرجاء العالم. بدورها قامت الملكة رانيا بترشيح اللاجئة السورية يسرا مارديني لتكن بقائمة النساء الرائدات لهذا العام.

وذكرت جلالة الملكة أن يسرا بطلة سباحة عالمية استطاعت انقاذ جميع اللاجئين الذين كانوا معها على القارب في رحلتهم إلى أوروبا بعد أن أوشكوا على الغرق جميعا لكن بفضل شجاعتها لم يغرق منهم أحدا بما في ذلك الأطفال.

ليس هذا فقط بل وصلت يسرا مارديني إلى دورة الألعاب الأوليمبية بريودي جانيرو ونافست بشدة في أوليمبياد البرازيل الماضية على الرغم من ظروفها المعيشية القاسية.

وبهذه الطريقة جاءت ملكة الأردن مع السباحة السورية في المركز السابع ضمن النساء اللاتي غيرن العالم.

وشملت القائمة كذلك ميشيل أوباما سيدة أمريكا الأولى إلى جانب أوبرا وينفري الإعلامية الأمريكية الشهيرة والمحامية أمل علم الدين زوجة الممثل الشهير جورج كلوني.

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