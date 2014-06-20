خاص اليقظة/ من هو ملك جمال لبنان الذي أبهر الصحافة بزفافه؟ ربيع الزين: أنا أولّ مذيع عربي حاوَر بيل غيتس!

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ندى أيوب – بيروت

أمارس الصحافة منذ سنّ الثالثة عشرة!

الجمال ليس حكراً على المرأة وحدها!!

أحمل همّ أهلي لأنهم نقطة ضعفي!

في ليلة رومانسية حالمة، تميزت بالفخامة والأناقة، احتفل ملك جمال لبنان السابق ربيع الزين بزفافه على أخصائية التغذية المصرية الشهيرة إنجي قصابية، التي تألقت بفستان مطرّز بالألماس أثار جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي… كان حفلاً مبهراً حضره عددٌ كبير من النجوم، الذين احتشدوا في فندق “فور سيزونز- غاردن سيتي” في مصر… لكن من هو ربيع الزين وكيف أتى إلى عالم الشهرة والأضواء؟

هو زميل إعلامي عمل في قناة الجزيرة القطرية، تنقّل بين عدّة وسائل إعلامية منها موقع النشرة الالكتروني وإذاعة صوت بيروت. كما عمل لمدة عشر سنوات في مجال عرض الازياء. وبعد فوزه بمسابقة ملك جمال لبنان، خاض تجربة التمثيل، مشاركاً في بطولة مسلسل عربي- تركي بعنوان “البيت الكبير” مع باقة من النجوم العرب. كنت قد التقيت ربيع بعد فوزه وتحدّثنا عن اللقب، الاعلام، عرض الازياء والعائلة التي يحمل همّها دائماً كما يقول.

* من عرض الأزياء إلى الإعلام ثم ملك جمال لبنان، ماذا تقول عن هذه المسيرة؟

– إنها مسيرة حافلة. عملت في مجال عرض الازياء لأكثر من عشر سنوات،أما في مجال الاعلام فقدّمت برنامجاً في قناة الجزيرة، حيث كان لي شرف الحصول على حديث خاص مع مؤسّس شركة مايكروسوفت بيل غيتس، كأولّ مذيع عربي يحاوره! وبالنسبة لمشاركتي في مسابقة ملك جمال لبنان، كانت الفكرة موجودة منذ فترة طويلة، وسألني الاستاذ نضال بشراوي أكثر من مرة لماذا لا أخوض المباراة؟ لكن الظروف لم تكن مناسبة لأنني كنت في حالة عمل أو سفر، وعندما أصبحت جاهزاً اعتبرتها تجربة جديدة فشاركت فيها وفزت باللقب.

*درست في كلية الإعلام؟

– أمارس الصحافة منذ كنت في الثالثة عشرة، وعرض الازياء كان هواية وليس مهنة، لكن دراستي الاساسية كانت في الاعلام حيث تنقّلت بين عدّة وسائل إعلامية، كموقع النشرة الالكتروني، إذاعة صوت بيروت وغيرهما. وكنت قد نلت الميدالية الذهبية عن فئة تقديم البرامج في برنامج استديو الفن.

*ماذا يعني ملك جمال، ألم يخلق الجمال للمرأة فقط؟؟

– الجمال ليس حكراً على المرأة وحدها!! ومن قال بأن المرأة يجب أن تكون جميلة فقط لتنجح في حياتها؟ أيضاً يجب أن تكون مثقفة، ذكية وناجحة.

*هل الوسامة جواز مرور في الاعمال والمال؟

طبعاً، الوسامة جواز مرور، هي تساعدنا في الكثير من الأمور كتخليص المعاملات، وإيجاد عمل، لأن الانسان بطبعه يحبّ الجمال بمفهومه الأوسع الذي لا يقتصر على جمال الشكل، لأن جمال الروح ينعكس على الشكل الخارجي ليزيده جمالاً . كما أننا في عصر الصورة وسأجرّب استخدامه بالوجه الايجابي وليس السلبي.

* كيف تتعامل مع ما يشاع عن ملوك الجمال واستغلالهم؟

(يضحك): ” اللي قادر يستغلني ما يقصّر”!!!

*من هي المرأة التي تلفت نظر ملك جمال لبنان؟

– تلفت نظري المرأة الذكية “المهضومة”، فمهما كانت المرأة جميلة فإنها لا تعني لي شيئاً، إن لم ألمس ذكاءها وخفّة ظلّها .

* ما الذي “تحمل همّه”؟

– أحمل همّ أهلي لأنهم نقطة ضعفي.

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