وداعاً أبو صياح…..رفيق السبيعي في ذمة الله

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فجع الوسط الفني في عالمنا العربي بوفاة الفنان السوري القدير رفيق السبيعي والذي يشتهر وسط جمهوره ومحبيه بشخصية ” أبو صياح”.

ويعد السبيعي من الجيل المؤسس للعمل المسرحي والسينمائي والتلفزيوني بالجمهورية السورية إلى جانب دريد لحام و عبد اللطيف فتحي ونهاد قلعي.

اشتهر الراحل بمقدرته الفنية الحاذقة إلى جانب قدرته على القاء المنولوج الشعبي أيضاً. ولد رفيق السبيغي في التاسع من فبراير لعام 1930 بدمشق وكانت انطلاقته من خلال التلفزيون في بداية الخمسينات وذلك من خلال مسلسل “مطعم السعادة” حيث شاركه كلاً من دريد لحام ونهاد قلعي.

قدم العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية إلى جانب بعض البرامج أيضاً كان أشهرها برنامج”حكواتي الفن.”

على الرغم من تنوع أدواره إلا أن الجمهور لا تغيب عنه صورة أبو صياح التي أتقنها الراحل وقدم من خلالها دور الفتوة في الحارات الشامية أو “القبضاي”.

كانت آخر أعمال السبيعي فيلم ” سوريون” وأيضاً “حرائر”. نعاه المخرج باسل الخطيب قائلا”: لقد فقدنا قامة إنسانية قبل أن يكون قامة فنية وأباً للجميع.”