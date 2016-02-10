لمن يقول “اتركني لحالي” …..راغب علامة في زيارة خاصة للرئيس الفلسطيني

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تحدث النجم اللبناني راغب علامة عن كل ما دار بينه وبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال زيارته الأخيرة التي قادته إلى لبنان، حيث استقبل أبو مازن السوبر ستار راغب علامة، الذي يتأهب لإطلاق أغنيته الجديدة، التي تحمل عنوان “اتركني لحالي”، من ألحان اليوناني كرياكوس بابادوبولوس، وينوي بعد ذلك تصويرها على طريقة “الفيديو كليب”.

كان لقاءاً تاريخياً ذلك الذي جمع النجم اللبناني راغب علامة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال زيارته الأخيرة لبيروت، وكشف السوبر ستار راغب علامة عن بعض تفاصيل هذا اللقاء، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر صورة تجمعه بالرئيس أبومازن، وأرفقها بتعليق أطلع فيها جمهوره بكل ما دار بينهما من حديث: “..الآن في زيارة خاصة الى سيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن ..و حديث عن الأوضاع الراهنة وخصوصاً أوضاع الشعب الفلسطيني المظلوم وما يحدث من تطورات دولية في الوقت الراهن..”.

وفي ذات الوقت يحضر المطرب الكبير راغب علامة لجمهوره أغنية جديدة، تحمل عنوان “اتركني لحالي”، والتي كتب كلماتها طوني أبي كرم، ومن المقرر أن يلحنها اليوناني كرياكوس بابادوبولوس، وينوي راغب علامة تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

يحظى راغب علامة بحب الجمهور العربي لكل ما يؤديه، ويترقب جديده بفارغ الصبر، بالنظر إلى الموهبة الكبيرة التي يتمتع بها هذا الفنان المتميز، التحق بالمعهد الموسيقى اللبناني ودرس العود والسولفيج، وحصل على تقدير جيد جداً، وكان من المتفوقين في دفعته مثلما عود عائلته وأساتذته خلال جميع مراحل مساره الدراسي، ويعود الفضل لوالد راغب في اختيار مجال الفن على اعتبار أنه كان يتقن العزف على آلة العود ويقوم بذلك في أوقات فراغه، وجذبته هواية والده وزرعت فيه حب الموسيقى والفن.