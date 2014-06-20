حرب كلامية ملتهبة بين راغب علامة وعادل كرم

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عندما نشر المطرب راغب علامة صورته وسط تفجيرات نيس بفرنسا العام الماضي كان ينوي توثيق هذه اللحظات كما نفعل جميعا، لكنه لم يخطر بباله أن تتحول هذه الواقعة مادة للسخرية.

فكلما وقع تفجير في أي مكان بالعالم يصدم المطرب اللبناني بالعديد من الصور المزورة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي ترصده وهو في مكان التفجيرات الارهابية.

الذين يزوروا ويروجوا لهذه الصور يهدفون إلى نشر إشاعة تفيد بأن وجود راغب علامة في أي مكان يعتبر نذير شؤم ونحس على هذا المكان وسرعان ما تتوالى التعليقات الساخرة التي تدور في نفس السياق.

هذا الاسبوع أعلنت السلطات اللبنانية إخفاق محاولة تفجير حزام ناسف في أحد الضواحي اللبنانية، هذا الخبر بالطبع أثلج صدور اللبنانيين لكن هناك من استغل الحدث ونشر صورة لراغب علامة في شارع الحمرا والذي شهد القاء القبض على الارهابي الذي كان ينوي تفجير نفسه.

كما تم نشر تغريدة مزورة منسوبة لراغب علامة وهو يحتسي القهوة في مقهى كوستا في نفس الشارع. الهدف من التغريدة المصحوبة بالصورة كان السخرية من المطرب المعروف. على الفور نشر راغب علامة مجموعة من التغريدات التي تنفي الواقعة.

ففي المرة الأولى غرد قائلا”تنتشر صورة عن وجودي في مقهى الكوستا، هذه الصورة مزورة. لم أجلس يوما في حياتي في هذا المقهى، الجهة التي تزور معروفة. اقتضى التنويه”.

التغريدة الثانية كانت أقرب للهجوم عندما قال” يتطاول بعض السخفاء ويطلقون إشاعة عن وجودي في الحمرا عند محاولة التفجير!! مطلق هذه الشائعة مخرج معروف يعتبر نفسه مهضوم وشريكه متعاطي الممنوعات.”

أما التغريدة الأخيرة فقد وجه رسالة إلى معجبيه قائلا “بتمنى من حبايبي الفانز أن نتعالى على الصغائر وأن نعرف بأن الشجرة المثمرة دايما هناك من يحاول أن يطالها.

نحن نحترم من يحترمنا. اقتضى التنويه.” وعلى الرغم من عدم ذكره لأسماء بعينها إلا أن الردود جاءت متعاقبة من عادل كرم وناصر فقيه. فقد بدأ كرم بسلسلة تغريدات قائلا ردًا على تهيؤات راغب علامة: “مستحيل حدا من فريقنا ينكت عليك مبارح لإنو منعرف كتير منيح إنك ما كنت بالكوستا لإنو أكيد مش رح تدفع حق فنجان قهوة”.

وأضاف: “لبنان كلو عم بيستلمك بعد كل عملية، ما بعرف كيف تهيّألك إنو في حملة منظمة عليك، إلا إذا منك واعي إنك صرت فيلم هزلي”.

وفي تغريدة أخرى قال: “لو حدا فاضي يعمل حملة عليك، في كتير إشيا بتزعلك وبتبسط كتير ناس بس ما حدا فينا إلو جلادتك صراحة ونحنا ولاد أصل”.

واعقب بتغريدة أخرى : “بتتخايل في حدا معقول يصدقك إنو في حدا عم بيطلّع عنك إشاعات!!! صاير بتجي حضرتك قبل الإنفجار يا أستاذ” أما ناصر فقيه فقد رد هو الآخر بالقول: “في مطرب فقد أعصابه… كل لبنان عم ينكِّت على سخافته وما لاقى حدا يفش خلقه فيه غيري مع إنو أنا الوحيد بلبنان يلي ما نكّتت عليه مبارح #كوستا” وأخيرا يرد راغب علامة مغردا”المضحك أنني قلت إن هناك مخرجا وراء الموضوع ولم أذكر اسمه ولا مقدّم البرامج ولا الشريك، لماذا شعر البعض بأنهم المقصودون بهذا التويت؟؟ غريب”،ليعود فقيه مغردا: “لأنو خيّك خضر قال لنا عالتليفون يا ذكي وعملت تصريح لموقع الفن وأكدت هالشي… هيدا غير الريتويت يلي عملتو لأحدهم عم يشتمنا ورجعت شلته.”