في ذكرى وفاته الأولى….راغب علامة يرثي والده

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وافق يوم الجمعة 17 مارس الذكرى السنوية الأولى لوفاة والد النجم اللبناني راغب علامة.

وبهذه المناسبة استغل علامه حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام” مسطرا لبعض الكلمات لرثاء والده، وقد جاءت كلمات الرثاء مؤثرة للغاية ومرفقة مع إحدى الصور التي تجمعه بوالده.

فقد كتب علامة “فى مثل هذا الوقت بالذات قبل منتصف الليل من السنة الماضية غادر أبى هذه الدنيا للقاء ربه… غادرنا الرجل الطيب بكل أمان إلى مكان أفضل إلى دنيا الحق… غادر راضيا مرضيا وعلى وجهه ابتسامة للقاء والدتي التي سبقته عند رب العالمين قبل شهر واحد لاستقباله فى جنة الخلد.”

يذكر أن الفنان راغب علامة قد فقد والديها في عام 2016، فقد توفيت الوالدة في 17 فبراير ليلحق بها والده في 17 مارس أي بعد شهر واحد بالتمام بعدما صارع المرض لوقت طويل.