فوز ترامب يستفز راغب علامة

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فضيلة بودريش

يبدو أن سوبر ستار راغب علامة ليس مختصا في الغناء والطرب فقط، بل له باع كبير في السياسة، ويولي اهتماما كبيرا بهذا المجال على الصعيدين العربي والعالمي، حيث لم يفوت فرصة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية إلا وأعطى رأيه عبر تغريدة خاصة عبر موقع تويترمعلقا على النتائج ومدى تأثيرها على الوطن العربي.

كان الفنان اللبناني الكبير راغب علامة حاضرا وأعطى رأيه بصراحة، في نتائج الانتخابات التي جرت بالولايات المتحدة الأمريكية وفاز بها المرشح ترامب، حيث كتب يقول: “..ما يحصل في أميركا أكثر من ثورة ،الظاهر أن ترامب سيفوز بالرئاسة، يا ترى كيف سيكون انعكاسه على عالمنا العربي؟ ممكن نتوقع الغير متوقّع..”.

وتلتها تغريدة ثانية أضاف فيها: “..ما يحصل الآن في أميركا أن الشعب الأميركي، قرر معاقبة الطبقة السياسية واختيار رئيس من خارج الملعب السياسي مهما كانت النتيجة..”.

وختم يقول بلهجة تحمل الكثير من الدلالات: “..يعني في زمن الحزب الديمقراطي ما شفنا غير مصايب وحروب ومؤامرات وإرهاب ما شفنا غير الظلم”..”.

ولمن لا يعرف فاهتمام الفنان راغب علامة، بالسياسة قديم فقد رشح نفسه لأكثر من مرة، من أجل خوض غمار الانتخابات النيابية في لبنان ، ويقال أنه كان قد رفض في السابق تقلد الحقائب الوزارية التي عرضت عليه.

الجدير بالإشارة فإن الفنان راغب علامة ينتمي إلى عائلة تحب الفن، حيث كان والده يهوى العزف على آلة العود، وعرف راغب ايضا بتفوقه في دراسته، وكان قد بدأ الغناء منذ طفولته في المدرسة، وأبهر الجميع بصوته الجميل خلال الحفلات الدراسية، وبعد ذلك تقدم في عمر لا يتجاوز الثانية عشر من عمره، للمشاركة في البرنامج الإذاعي الشهير بالإذاعة اللبنانية، الذي يحمل عنوان “بث مباشر”.

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