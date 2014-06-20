ال “غالي” هدية رهف جيتارا وعمار مجبل بالعام الجديد

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أهدت المطربة رهف جيتارا جمهورها في استقبال العام الجديد 2017 دويتو غنائي مع الفنان العراقي عمار مجبل، وجاء الدويتو بعنوان “غالي” من كلمات قصي باسل وألحان عمار مجبل وتوزيع نور تيم، أما حسن العراقي فقام بماستر ومكس الدويتو، وقد تم عرض الأغنية على اليوتيوب، حيث حازت على إعجاب الكثيرين وحصدت عدد كبير من المشاهدات..

وغلب على الدويتو الطابع العراقي، وجاء في كلمات الأغنية الدويتو:

ياحبه جنن حالي طول النهار أبالي..روحي إله مو مشكله واشعندي إنه كم غالي..

أعشقه أحبه هويته.. مثل النفس شميته.. هو وبعد مايهمني أحد..أحلف وربي العالي..

قلبي هواه مثل الطفل واتعلقت بحنيته..أشتاق إله ولو مايجي..آجي آخذه من بيته..

ياحركتي ياناري إذا طال انتظاري.. لاتمشي يوم ابقالي دوم بعدك أجن مو داري..

أحبك موت أريدك خليت قلبي بيدك..إنت المحب وإنت القلب وأصحابي وأهلي وجاري

منهو حبيبي!!كول إنه منهو حياتي والعمر..يمرني احساس العشك..من اسمك أبالي يمر

اثنين أحبهم دونك بس لا تظن اخونك.. لاتنصدم! بس افتهم! قصدي أحب عيونك..

اتنفسك إي والله.. خلينه نعشك يالا..مهما جرى أحبك تره..آني أظل مجنونك..

كل عمري مثلك ماشفت إنت ملاك بعيني.. وبكيفك إنت بنظرتك تاخذني وتوديني…

وهذا هو الدويتو الغنائي الثاني الذي يجمع رهف مع عمار مجبل، حيث كانت التجربة الاولى بعنوان “ناموا”…والتي تقول كلماتها

نامو الما عندهم جرح و الي ويه حبه صلح وآني سهران الليالي ويه جرحك للصبح وآني سهران الليالي ويه جرحك للصبح حيل بيه استاهل آني لأن حبيت أناني بحضنك انته ينام ثاني و آني أحضن بالجرح حيل بيه استاهل آني لأن حبيت أناني بحضنك انته ينام ثاني و آني أحضن بالجرح نامو الما عندهم جرح….