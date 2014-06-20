أزياء رالف لورين في ربيع 2017 بأسلوب الطلاء المتناثر

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تضيف مجموعة أزياء بولو رالف لورين للسيدات في ربيع 2017 الإثارة وأسلوب الجيل القادم من الكلاسيكية الحديثة مع لمسة فاخرة تتميز بالوزن الخفيف.

أما القطع التي تحمل توقيع العلامة التجارية مثل السترة البحرية، وسترة الأميرال والقميص ذات الأزرار السفلية، فأضافت عناصر حديثة ورائعة، ولمسة حسّيّة رياضية.

ويقوم بولو بتوسيع نطاق الدنيم لديه بشكل كبير، ملقياً الضّوء على التّصاميم الّتي تحمل أسلوب تناثر الطلاء والملابس المغسولة التي تخسر ألوانها تدريجياً.

وفي هذا الإطار يأتي بعدٌ جديد من الكلاسيكية في مجموعة بولو الأساسية، مثل القميص الشبكية، والتي سيتم تقديمها في رداء البانشو، والتصاميم المقصوصة وسراويل طراز “بويفرند”.

وتشمل المجموعة الربيعية الأولى الملابس الرياضية مثل السترة الرياضية الكاملة، سترة السفاري وسترة البومبر حيث تمّ تصميم سترة البومبر بشكل بارز من مادة النيوبرين الخفيفة الوزن.

وتشكّل المجموعة الربيعية الثانية، لوحة من الألوان البحرية والأبيض، والألوان الفاتحة الأخرى، مثل الوردي والأرجواني. وازدانت بالمطبوعات البوهيمية والرسومات. أما تلك التي جاءت مخططة فأخذت منحى يتّسم بالمزيد من الخطوط الهندسية فتميّز الموسم بها.