10 طرق تقهر بها العطش في نهار رمضان

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تكثر الشكوى من الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام في نهار رمضان، tالغالبية العظمى من الناس يشعرون بالعطش وليس الجوع والحرمان من الطعام. لأجل ذلك حرصنا على إمدادك بهذه النصائح التي تقهر هذا الشعور بالظمأ وتتركك في حالة من الارتواء، وهي كالتالي:

1- أكثري من تناول السوائل والماء خلال ساعات الليل وفي أوقات السهرة وعند السحور.

2- لا تسرفي في تناول الأطعمة الحارة سواء على وجبة الافطار أو السحور. فالتوابل الكثيرة ستعرضك للعطش خلال ساعات اليوم التالي.

3- يعتبر ملح الطعام من أهم العوامل التي تصيب الجسم بالجفاف وتحرمه من سوائله، ولذا نحذرك من الاستخدام الزائد للملح في وجباتك الرمضانية.

4- هناك بعض الفواكه والخضروات التي ننصحك بتناولها بكثرة سواء على وجبة السحور أو كطعام خفيف بين وجبتي الافطار والسحور. فهذه الأطعمة تأتي غنية بالماء والسوائل مثل الخيار والطماطم والليمون والكرز والتفاح والكمثرى والبطيخ والشمام.

5- احرصي على عدم التعرض المباشر لحرارة الشمس لا سيما في أوقات الظهيرة، فخلال هذه الأوقات تكون الشمس قريبة من الأرض مما يساهم في تبخر سوائل الجسم وربما المعاناة من الإجهاد والتعب أيضاً.

6- ربما لا يعرف معظمنا أن لحوم الدجاج والكفتة اللحم تحتوي على نسبة عالية من السوائل تصل أحياناً إلى 69%. ولهذا السبب ننصحك بأن تكون هذه اللحوم حاضرة على مائدتك خلال شهر الصوم.

7- يمثل الماء في علبة الزبادي حوالي 85%. ولذلك ننصحك بالإكثار من تناول الزبادي خلال أيام الشهر الفضيل، كما أنه يساعد على تسهيل عملية الهضم لديك.

8- احرصي على ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة وكذلك الملابس القطنية خلال ساعات النهار وابتعدي عن الألوان الداكنة مهما كنت تحبينها، حيث يساعدك ذلك على الحفاظ على درجة حرارة الجسم.

9- لكي تستمري في الحفاظ على رطوبة جسمك عليك الاستمتاع بحمام بارد بعد السحور مباشرة.

10- تجنبي المجهود البدني الزائد خلال ساعات النهار. فكلما بذلنا جهداً أكثر كلما استنزفنا المزيد من السوائل داخل أجسامنا.