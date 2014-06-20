رمضان معانا أحلى اليوم الثاني

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اخترنا لكم شراب العرقسوس ويعتبر هذا المشروب من المشروبات المحببة لدى الكثير في شهر رمضان الكريم

إذا كنت من محبي تناول العرقوس فأنت محظوظ، وذلك لإن فوائد العرقسوس كثيرة جداً للجسم، لعل أهمها علاج إضطربات المعدة، أمراض الجهاز التنفسي علاج نقص المناعة، علاج إلتهابات الكبد.

شراب العرقسوس

المقادير:

250 عرقسوس جاف

ملعقة صغيرة بيكاربونات الصودا

نصف كوب ماء

الطريقة:

تخلط البيكربونات مع العرقوس ويرش نصف كوب الماء عليه وتفرد في صينية وتترك ساعتين

وبعد ذلك توضع في قطعة قماش بيضاء نظيفة وتغلق جيداً وتوضع في ابريق ماء سعته 2 لتر ويضاف إليه الثلج ويقدم بالهنا والشفاء

سلطة الجرجير بالباذنجان

المقادير:

حزمتين جرجير

1بصل أبيض

1 حبةباذنجان

2 حبة طماطم

التتبيلة:



ليمون+زيت زيتون+ملح+فلفل أسود+كمون+سماق



للزينه:



خبز محمر بالفرن أو مقلي

صوص الرانش الجاهز

دبس رمان

الطريقه: