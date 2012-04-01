العصائر الرمضانية الشهيرة تحمل فوائد صحية وجمالية

شارك

تتنوع العصائر في شهر رمضان، وأصبحت بعض أانواع العصائر مرتبطة بهذا الشهر، حيث يقبل الكثيرون على شرب عصير العرق سوس، التمر الهندي، قمر الدين والتوت، تحمل هذه العصائر العديد من الفوائد الصحية بل والجمالية لنتعرف عليها:

عرق السوس

يحتوي على مادة “الغلسرهيزين” الأكثر حلاوة بـ50 مرة من السكر، ومادة حامض الغلسرهيزين، اللذان يمنعان من تقليل الكورتيزون في الجسم، وبالتالي يقلل من الالتهاب والألم.

كما يحتوي على مكونات تمد الجسم بعناصر مهمة، وهو مفيد أيضاً في علاج بعض الأمراض، حيث يستخدم على مستوى العالم في الأغراض الطبية.

ويساهم عرق السوس في شفاء قرحة المعدة ويزيل الشعور بالحرقة، كما يعالج السعال الدائم وونزلات البرد ويمنع نمو البكتيريا والفيروسات والفطريات، وهناك دراسات حديثة أثبتت أن عرق السوس له قدرة على شفاء أمراض خطيرة مثل التهاب الكبد A والتهاب الكبد C .

وينصح الموقع المتخصص بالصحة ” إيت سمارتر” النساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والمصابين بالسكري أو قصور كلوي بتجنب شرب عرق السوس.

التمر الهندي

يستخرج هذا العصير من لبّ نبات يعيش في شرق إفريقيا الإستوائيّة، وينتمي إلى البقوليّات، حيث يحتوي على نسبة عالية من البروتين والكربوهيدرات والمعادن، وأهمّ المعادن الموجودة فيه الفسفور، الكالسيوم، وهو أيضاً غنيّ بفيتامين (ب).

ويعدّ التمر الهندي من أكثر العصائر التي تعطي إحساساً بالبرودة في فصل الصيف، ويعتبر مليّن طبيعي للمعدة، كما يحتوي على مضادّات حيوية كثيرة تستطيع القضاء على البكتيريا، وله القدرة على تطهير الجسم من الجراثيم الضارّة.

ويعتبر أيضا فاتح جيد للشهية، ويعمل على تخليص الدم من الحموضة الزائدة فيه، كما يدخل في تركيب كثير من أدوية الأطفال الخافضة للحرارة، ومفيد جدًّا للمرضى المصابين بارتفاع ضغط الدم، وهو مسكّن للصداع.

و وذكرت دراساتٍ أن عصير التمر الهندي يقوم على حماية العظام من ترسّب الفائض من مادة الفلورايد.

قمر الدين

يقي من الشعور بالعطش والجفاف طوال نهار رمضان، ويمنح الحيويّة والنشاط ويبعد الإحساس بالإرهاق والتعب الذي يصاحب الصيام، حيث يحتوي على مضادّات الأكسدة ونسبة عالية من المعادن والفيتامينات منها فيتامين أ، ب المركّب، ج، إضافة إلى كمّيّة من الألياف الغذائيّة، كما يحتوي على الحديد، والبوتاسيوم.

يُساعد في علاج حالات فقر الدم ” الأنيميا ” وتعويض المصابين بالنزيف الدمويّ لأنّه سريع الامتصاص، كما ينظّم عمل الجهاز الهضميّ، ويُساعد على تليين الأمعاء، ويُعالج حالات عسر الهضم، ويعتبر فاتح للشهيّة وهو مفيد لمن يعانون من النحافة، وضعف البنية.

قمر الدين شراب مغذٍ تنصح بتناوله جميع النساء الحوامل أو المقبلات على الإنجاب لتحسين صحّة الأمّ والجنين، ويفيد الإناث في تنظيم الدورة الشهريّة، و هو مقاوم للشيخوخة والتجاعيد، ويمنح البشرة الحيويّة والنضارة والنعومة.

و يحسّن أيضا من قوة البصر، ويحارب معظم أمراض العين، وينشّط وظائف الكبد، ويُساعد على التخلّص من سموم الجسم، ويقاوم الالتهابات المختلفة في الجسم، ويعالج مشكلة الأرق، يحفّز الجهاز المناعيّ في الجسم، ويحمي من خطر الإصابة بأورام السرطان، ويعيق انتشارها.

التوت

يحتوي على مضادات الأكسدة، والفيتامينات المتعددة وأهمها فيتامين C، والمعادن المهمة للجسم، فهو يقوي العظم ويساعد في علاج كسور العظم، ويقوّي الأسنان ويمنع من تسوسها، وذلك لاحتوائه على فيتامين ك والكالسيوم.

يمنح الجسم الطاقة والحيوية، يحسن الحالة النفسية ويخفّف من التوتر والقلق، ويقوّي جهاز المناعة، وذلك بسبب كمية فيتامين C الوفيرة الموجودة فيه، ويحمي الجسم من الأورام السرطانية.

ويعتبر مشروب مفيد للمرأة الحامل فهو يقلل من الشعور بالغثيان، والقيء، والحموضة، ويخفف تورم الجسم خلال الحمل، وينشط الدورة الدموية للحامل مما يجعلها نشيطة ويجعل الجنين أيضاً في حالة ممتازة، ويقلّل من الإجهاض فيحمي الجنين ويثبته في الرحم.

وهو عصير جيد لتخفيف الوزن حيث يخلص الجسم من الدهون الزائدة، فهو يحرق الدهون ويساعد في التخلص منها، ويحمي الكلى من الترسبات ومن الحصى، فهو منظف للحصوة والأملاح.

ولعصير التوت فوائد جمالية، فهو يقوي الشعر ويمنع تساقطه، ويعطي البشرة مظهراً شبابياً رائعاً، ويحميها من حب الشباب ومن البثور.