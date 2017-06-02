بالفيديو والصور: مسلسلات رمضان إما مسروقة أو مقتبسة!

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RAMADAN: Stolen Arabic Series مسلسلات رمضانية : مستوحاة أم مستنسخة؟ Posted by Crisp Network on Friday, June 2, 2017

مع مرور النصف الأول من شهر رمضان أصبحت الفرصة مواتية الآن للحكم على جميع المسلسلات التي يتم عرضها خلال هذا الموسم.

وقد ظهرت العديد من الآراء الناقدة لفكرة هذه الأعمال والمعجبة بها لكن من الواضح أن معظمها قد تم اقتباسه أو سرقته من أعمال أخرى أغلبها أجنبية. وقد ظهر ذلك جلياً في المسلسلات التالية:

مسلسل كفر دلهاب

يعتبر من أكثر الأعمال مشاهدة خلال هذا الموسم، كما نال النصيب الأكبر من إعجاب النقاد والجمهور. وتدور أحداث المسلسل حول أرواح شريرة تسكن الكفر بسبب الظلم المتفشي من أصحاب السلطة.

بالتدقيق في مشاهد المسلسل يظهر بوضوح اقتباسه من الفيلم الأمريكي “قاهر الأرواح الشريرة” والذي تم عرضه عام 1973، كما تشابه بوستر المسلسل أيضاً مع بوستر فيلم ” The Ring ” المسلسل بطولة يوسف الشريف وهادي الجيار ومحمد رياض وروجينا ونخبة من الممثلين الشبان.

مسلسل أرض جو

حظي مسلسل أرض جو للنجمة غادة عبد الرازق على كم هائل من الانتقادات بدءاً من حلقته الأولى، فقد وصل انطباعاً إلى الجمهور في البداية أنها تسخر من مهنة المضيفة الجوية، على أية حال فالمسلسل فكرته جيدة وجديدة لكن تتر المسلسل تطابق بنسبة 100% مع إعلان “نيو فيرجن أتلانتك إبفرت”، وقد ظهر ذلك بوضوح من خلال الانتقال بين المشاهد والنظرات وحركات العارضات وأيضاً التنفيذ والاخراج.

مسلسل 30 يوم

يعتبر هذا المسلسل نسخة معدلة من الفيلم الأمريكي “Peeping Tom”، ذلك الفيلم الذي يحكي قصة رجل انطوائي يجري تجاربه على الآخرين كي يتعرف على ردود أفعالهم، والقصة تقريباً مشابهة لأحداث المسلسل الذي يحكي عن طبيب نفسي تجذبه حالة مريض عنده فيلاحقه ويتعرف على أحداث حياته.

مسلسل هربانة منها

تعود النجمة المتألقة ياسمين عبد العزيز إلى الدراما التلفزيونية بعد انقطاعها لمدة 15 سنة من خلال مسلسلها “هربانة منها”. ويتطابق بوستر المسلسل بنسبة 100% مع بوستر فيلم Split’” بطولة جيمس مكفوي.

مسلسل في لا لا لاند

لا نحتاج إلى تفكير عميق كي نفهم أن اسم المسلسل مقتبس من الفيلم الاستعراضي الحاصل على الأوسكار الأخيرة إضافة إلى العديد من الجوائز العالمية الأخرى، لكن تم اتهام المؤلف بسرقة الفكرة من المسلسل الأمريكي ‘Lost” . الطريف في الأمر أن المؤلف رأفت عبد الفتاح نفى سرقته من المسلسل الأمريكي ولكنه أقر بسرقته من عمله السابق ” الجزيرة” وهو الأمر الذي لم يلتفت إليه أحد.

مسلسل طاقة نور

اتهم المؤلف محمد صلاح العزب طاقم مسلسل “طاقة نور” بسرقة الفكرة من روايته “الدرويش” والمسجلة بحقوق الملكية الفكرية منذ عام 2012.