رمضان معانا أحلى اليوم الرابع

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شراب التمر هندي

يُعرف شراب التمر هندي أيضاً باسم الحومر، وهو من أهم المشروبات على المائدة العربية، تحديداً في شهر رمضان المبارك، ويُعدّ من المشروبات المحبّبة لدى الكثير من الصغار والكبار.

المكوّنات:

كوب من التمر هندي المجفف.

ثمانية أكواب من الماء.

سكر حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير:

يوضع التمر هندي المجفف في وعاء أو قدر عميق، مع إضافة الماء إليه، بحيث يُغطّى بشكل كلي، ويُترك حتى يغلي على النار

يُترك حتى يبرد تماماً، ويوضع في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات على الأقل.

يُصفّى الخليط بالمنخل حتى ينزل شرابه، ويتم التخلص من الأعواد والبذور

يضاف ماء الورد مع تحليته بالسكر حسب الرغبة، وبالإمكان إضافة مكعبات من الثلج عند تقديمه لمن رغب بذلك.

سلطة المعكرونه



المقادير:

2 كوب معكرونة .. مسلوق مع ملح وزيت

خس مقطع شرائح ناعمه

1فلفل بارد أخضر وأحمر مقطعين مكعبات

نص كوب ذره

التتبيلة”الصلصة”

ملعقة كبيره خردل

ملعقة كبيره زبادي

عصيرليمون

رشة ملح ورشه فلفل اسود

الطريقة: