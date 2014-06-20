الاتهامات توجّه لرامز وبرنامجه….الشاب خالد يتعرض لكسر في ذراعه

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يجري الحديث عن إصابة الفنان العالمي الشاب خالد بكسر في ذراعه، وتم الكشف عن هذا الخبر بعد غيابه عن حفل الاستقبال الذي نظمه الديوان الجزائري لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بمناسبة فعاليات صالون الإبداع، هذا ما أكده منظمو الحفل وبرروا به غياب ملك الراي الشاب خالد ..فهل فعلاً انكسرت ذراعه في برنامج “رامز في أرض الخوف” بأبو ظبي كما يروج..؟.

رجحت بعض وسائل الإعلام الجزائرية أن يكون النجم الشاب خالد قد تعرض لحادث بسيط خلال تواجده في برنامج المقالب الرمضاني الذي عكف رامز على تصويره حتى يعرض خلال شهر رمضان2017.

تم تسريب العديد من التفاصيل عن البرنامج الجديد للفنان المصري رامز جلال الذي يندرج ضمن برامج المقالب حيث يضع فخاً للنجوم ويبدو أن الشاب خالد كان أحد ضحاياه، وفي المقابل تبادل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأخبار حول جديد رامز خلال رمضان 2017، حيث أكدوا أن رامز جلال الذي حققت برامجه الرمضانية نسبة مشاهدة عالية، قد اختار لبرنامجه اسم”رامز تحت الأرض أو رامز في أرض الخوف”، وخلال ظهوره يحاول مفاجأة ضيوفه من النجوم مثل شبح يخرج من باطن الأرض وبالتحديد من داخل نفق.

ونذكر من أبرز ضحايا برنامج رامز.. كل من روجينا وسعد الصغير وياسمين عبد العزيز و مها أحمد و دينا وأحمد شيبه ويوسف الشريف وخالد نبوي و منه شلبي والعديد من الفنانين العرب أي نحو 30 نجماً.

الفنان رامز جلال، ينحدر من أسرة فنية فوالده مخرج وشقيقه ياسر جلال ممثل، وهو خريج معهد الفنون الدرامية المسرحية، تأثر كثيراً بالفن عندما كان والده المخرج يصطحبه لحضور بروفات المسرحيات.

يعكف رامز حالياً على تصوير مشاهد فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان “رغدة متوحشة”، حيث من المقرر أن يتم عرضه خلال عيد الفطر المقبل.