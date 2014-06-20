من بينهم النجم شاروخان وعصام الحضري بالفيديو: ضيوف رامز جلال يواجهون الموت رعباً

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نشرت قناة mbc مصر البرومو الخاص ببرنامج “رامز تحت الأرض”. وتدلنا المشاهد الأولية على معايشة النجوم للحظات من الرعب الشديدة، حيث يبدأ البرنامج بدعوة النجم لاستضافته في برنامج حواري يقدمه النجم نيشان، ثم يطلب نيشان من الضيف اصطحابه لتصوير برومو الحلقة في الصحراء، وبالفعل يستقل نيشان وضيوفه السيارة التي تشق طريقها في الصحراء ولكن يحدث مالا يحمد عقباه.

حيث تغوص إطارات السيارة في الرمال المتحركة وينزل الضيوف مسرعين من السيارة ليجدوا أنفسهم في موقف أكثر رعباً وأشد خطراً.

حيث تغوص أرجل النجوم في الصحراء إلى أن يختفي الجسم تماماً ولا تظهر من الضيف إلا الرأس والرقبة.

في تلك اللحظة يظهر أمام الضيف حيوان بري مفترس ويقبل على التهامه. في النهاية يخرج من هذا الحيوان البري الفنان رامز جلال ليكتشف الجميع أن هذا الحيوان مصنوع من مواد خاصة بحيث يظهر طبيعياً.

ويظهر البرومو تعرض رامز جلال لوصلات من السب والضرب المبرح بعدما يكتشف الضيوف أنهم وقعوا فريسة لمقالبه.