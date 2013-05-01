“الشبح”رامز جلال يخرج لنجوم الفن من تحت الأرض

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سربت بعض المواقع الإعلامية، مضمون وطبيعة البرنامج الجديد، الذي سوف يشرع في تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة النجم المصري رامز جلال، من أجل عرضه خلال شهر رمضان المقبل، والذي لن يخلو بالطبع من المقالب، وفيه يستضيف ضيوفه من النجوم الذين يجدون أنفسهم في وضع صعب، حيث اختار هذه المرة أن يحلق بالمشاهد ليس في الجو أو عبر البحر وإنما يغوص بهم تحت الأرض، فسوف يحمل البرنامج هذا الموسم اسم “رامز تحت الأرض” ويتقمص فيه دور “الشبح”.

يروج بأنه تم تحديد طبيعة مشاهد البرنامج الرمضاني، الذي سيقدمه رامز جلال ويعرض على قناة “أم.بي.سي”، حيث تم اختيار الأنفاق الأرضية ليشاكس فيها رامز ضيوفه من النجوم تحت الأرض، وتقرر أن يصور العمل في واحة “سيوة” في الصحراء الغربية الكائنة بمصر، وذهبت ذات المصادر إلى أن رامز جلال سوف يتقمص شخصية شبح يظهر للنجوم من تحت الأرض ليرعبهم، حيث تم الانتهاء من إنجاز نفق خاص لتصوير البرنامج..وإذا كان الخبر فعلاً صحيح فهل يؤثر هذا التسريب على تصوير البرنامج بما أن الضيوف لا ينبغي أن يعلموا أنهم يشاركون في برنامج تلفزيوني ويظهروا على طبيعتهم وتكون ردود فعلهم ليست مصطنعة..؟

الجدير بالإشارة فإنه يتردد أن فريق البرنامج سوف يستعين لإنجاح مختلف الحلقات، بالمؤثرات الصوتية والبصرية المتعلقة بتنفيذ سلسلة أفلام “جيمس بوند”، حتى تتحقق بالفعل مشاهد الرعب وتجبر الضيف على تصديقها.

وتأكد أن رامز تمكن مؤخراً من تسجيل أغنية التتر لبرنامجه في أستوديو “إم ساوند 2″، ومن بين الأسماء التي تعاون معها نذكر كل من مهندس الصوت هاني محروس والملحن محمد عبد المنعم وإلى جانب الشاعر محمد البوغه، وقيل أن النجم رامز جلال حاول التمويه حتى يبعد الأنظار عما يحضره، حيث تحدث عن رحلته إلى باريس لتصوير برنامج يحمل عنوان “أمس القاهرة”.