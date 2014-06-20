نيكول كيدمان ورامي عياش يجتمعان سوياً في تركيا

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نجمة هوليوود الشقراء نيكول كيدمان شاركت البوب ستار اللبناني رامي عياش في حفل افتتاح فندق THE BODRUM by Paramount hotels & Resorts الذي أقيم أخيراً في مدينة بودروم التركية، بالإضافة إلى حشد من رجال الأعمال والشخصيات والإعلاميين.

وقد ارتدت النجمة نيكول كيدمان فستاناً ضيقاً طويلاً باللون الرمادي ومن دون أكمام، فزادها بريقاً وألقاً. فيما تميز النجم رامي عياش بإطلالته الوسيمة وهو يرتدي بذّة بيضاء مزوّدة بأزرار ذهبية، وكان لافتاً حضور أرزة لبنان كإكسسوار أنيق في أعلى الجاكيت.

تخلل الحفل أغنيات لرامي عياش إلى جانب استعراضات فنية عدة من مختلف أنحاء العالم منها أميركا وروسيا وبريطانيا وتركيا.