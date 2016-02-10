إصابة رنا سماحة بفيروس نادر أثناء ارتباطها ب”النص الثاني “

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فضيلة بودريش

ترددت مؤخرا أخبارا، مفادها أن الفنانة المصرية رنا سماحة، قد تعرضت إلى وعكة صحية غير عادية، حيث يرشح أن تكون قد أصيبت بفيروس نادر في المعدة، جرى على أثرها نقلها على جناح السرعة إلى المستشفى، وجاءت انتكاستها هذه مفاجئة، في وقت كانت تستعد فيه، الشروع في تصوير المشاهد الأولى من مسلسلها الجديد “النص الثاني”.

لقد تعرضت الفنانة رنا سماحة، بالفعل لانتكاسة صحية طارئة، لكن الأطباء بعد ساعات من الكشف عليها وتقديم العلاج اللازم وبصورة سريعة، طمأنوا بأن حالتها الصحية قد استقرت، ولم تمكث بالمستشفى لمدة طويلة، حيث غادرت مباشرة بعد تلقيها للإسعافات اللازمة، وكان الأطباء قد أوصوا النجمة المريضة باستكمال العلاج في المنزل بعد أن أصيبت بفيروس نادر في معدتها، تطلب منها المكوث إلى الراحة.

يذكر أن لدى نجمة برنامج المواهب الغنائية “ستار أكاديمي”، في موسمه التاسع، جمهور عريض كان قد انتابهم القلق بشأن استقرار وضعها الصحي، خاصة عقب تداول مجموعة من الصور لها على سرير المرض، أي في الفترة التي خضعت فيها إلى العلاج، وتلقي الإسعافات اللازمة بالمستشفى، لكنهم سرعان ما اطمأنوا على نجمتهم المفضلة “رنا”، والتي لديها نشاط كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وتملك جمهور عريض من المعجبين، خاصة على موقع تويتر والفيس بوك.

وبخصوص المسار الفني للنجمة الشابة المتألقة رنا سماحة لم يقتصر عطاؤها على الغناء فقط، بل قدمت برنامجا إذاعيا، على أمواج الاذاعة 9090، وظهرت مرة ثانية كممثلة، من خلال مشاركتها في مسلسل “أزمة نسب” مع الفنانة زينة، في شهر رمضان الماضي وتستعد خلال الأيام القليلة المقبلة، لتصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان “النص الثاني”.

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