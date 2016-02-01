الفنانة راندا البحيري “مرتبطة” بمجهول الهوية

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تعيش هذه الأيام الفنانة راندا البحيري علاقة حب جديدة، مازال لم يكشف بعد عن تفاصيلها ، حيث حرصت على إخطار جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأنها ارتبطت وجدانياً من شريك فضلت عدم البوح باسمه وعما إذا كان من الوسط الفني أم من خارجه، ويبدو أنها ستعلن عن الارتباط به رسمياً قريباً، مادامت قد ألمحت بوجود علاقة عاطفية في حياتها.

فضلت الفنانة رندا البحيري التكتم عن سرد أي تفاصيل بخصوص من اختاره قلبها، بعد انفصالها عن زوجها الأول، الذي أنجبت منه طفلها الوحيد.

كان الجمهور قد لاحظ بعض التغييرات على صفحة النجمة الشابة راندا على موقع “الفيس بوك”، على خلفية أنها قامت بتغيير وضعيتها الاجتماعية على الموقع بكلمة “مرتبطة”، بل وذهبت في تلميحها إلى أبعد من ذلك كونها أرفقت ذلك بقلب أحمر، هذا ما جعل الجمهور المعجب عبر الوطن العربي يمطرها بالتهاني، ويسألها عن هوية الرجل الذي وقعت في حبه..لكن رندا التزمت الصمت..ويبدو أنها تعيش أسعد أيام حياتها كونها عثرت على الحب الذي كانت تبحث عنه، وعلى اعتبار أنها مرت في الماضي بقصة حب وزواج انتهى بالفشل، ولم يدم زواجها من سعيد جمال أبو ابنها سوى ثلاث سنوات فقط.

كان الجمهور قد تابع مؤخراً آخر أعمال الفنانة في دور السينما، من خلال فيلم “فوبيا” من بطولة عمرو رمزي وميريهان حسين، إلى جانب رامي غيط والفنانة نهال عنبر..وكوكبة أخرى من الفنانين المصريين