رندا البحيري سعيدة بزيارة الأطفال المرضى في أبو الريش

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فضيلة بودريش

تخصص هذه الأيام الممثلة المصرية المتألقة رندا البحيري، جزءا من وقتها للعمل الخيري، حيث عكفت مؤخرا على تنظيم زيارة خاصة إلى مستشفى أبو الريش، المتخصص في علاج الأطفال بالقاهرة، من أجل خلق أجواء من الفرحة، في نفوسهم ومن جهة أخرى بهدف دعم المستشفى.

العمل الخيري الذي تقوم به الفنانة رندا البحيري متواصل، حيث نشرت مؤخرا عبر حسابها على موقع إنستغرام، صورا رصدتها من الزيارة الخيرية، والتي ظهرت فيها مع عدد من الأطباء والأطفال المرضى، مع ذويهم، وأردفت الفنانة الصورة بتعليق موحي ويحمل الكثير من التضامن والدعم، حيث أكدت تقول: “..في مستشفى أبو الريش للأطفال بالمنيرة، مع الدكتورة رشا عمار مديرة المستشفى، والدكتور محمد جميل أخصائي الرعاية المركزة، إنها مستشفى أكثر من رائعة، تتبنى كل حالات الأطفال بكل صورها، لا تفرقة هناك بين طفل وآخر، مستشفى في منتهى النظافة والرقي، أحسن وأكبر دكاترة مصريين، اختصاص الأطفال متواجدون بالمستشفى في، خدمة جميع الحالات، ربنا يوفقكم، تستاهلوا الدعم..” وبدت الممثلة رندا البحيري بإطلالة بسيطة جدا، تناسبت مع الحدث سواء من حيث اللباس أو تسريحة الشعر.

يذكر أن رندا ابنة القاهرة انطلقت في مسارها المهني عندما عملت موديلا إعلانيا، ثم توجهت إلى الفيديو كليب وحققت نجاحا باهرا جذبت به الإعجاب، وانطلقت بعد ذلك في خوض تجربة التمثيل في عام 1998 عبر كل من التلفزيون والسينما والمسرح، وتألقت كثيرا في جميع الأدوار التي أسندت إليها، مما رشحها إلى أداء أدوار البطولة رغم صغر سنها وقصر مشوارها الفني، حيث وقفت إلى جانب عمالقة التمثيل، نذكر من بينهم كل من الفنان يحيى الفخراني والفنانة يسرا و إلهام شاهين.

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