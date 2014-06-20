رانية فريد شوقي للراحلة كريمة مختار: سلمي على أبويا

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ندى أيوب – بيروت

بكلمات مؤثرة جداً، ودّعت الفنانة رانية فريد شوقي الفنانة الراحلة كريمة مختار، وحمّلتها سلاماً لوالدها الفنان الراحل فريد شوقي، قائلة: ابنتك تحبك، وروحها معك، وتعيش على ذكرياتها معك…

وكتبت رانية على صفحتها في موقع فايسبوك:

“مابقاش في كلام يتقال، الناس الحلوة الأصيلة الطيبة بتروح بتمشي من الدنيا الوحشة. عاشوا في زمن و دنيا أحلى بكتير، بس احنا كنا بنشوف حلاوة الدنيا فيهم، بنستمد الحب و الخير و الأخلاق و الطيبة منهم. كريمة مختار مش بس فنانة عظيمة و أم حنينة أوي مع كل الوسط الفني و أنا منهم، كانت دايماً تكلمني وتطمن علي و نرغي و نضحك و تدعيلي، و تترحم على أبويا و على الأيام الحلوة… خلاص سيبتينا يا ماما كريمة؟ ربنا يرحمك و يغفر لك و يجعل مثواكِ الجنة و يصبر اولادك و جمهورك. عمرنا ما هننساكي يا أحن و أطيب انسانة… بحبك أوي أوي، سلمي علي بابا الاستاذ فريد زي ماكنتي دايما بتقوليلي… قوليله بنتك بتحبك أوي و روحها معاك وعايشة علي ذكرياتها معاك… إلى أن نلتقي يا حبايبي”.

وأرفقت منشورها بصور للفنانين الراحليْن فريد شوقي وكريمة مختار اللذيْن جمعهما أكثر من عمل فني ناجح.

رحم الله “ماما نونا”، التي حصدت محبة الجماهير العربية بشخصيتها وطيبتها وأدوارها، التي جعلت كلّ مشاهد يشعر بحنانها وأمومتها.