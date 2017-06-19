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شاركت فيهما ….رنين الشعار تصف سوبر ستار وذا فويس بالكذب والتجارة!

بقلم ريما لمع

يونيو ١٩ ,٢٠١٧

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رنين الشعار تصف سوبر ستار وذا فويس بالكذب والتجارة

تحدثت الفنانة رنين الشعار، التي حلّت ضيفة على برنامج “سهرة عُمر” الرمضاني اليومي على شاشة تلفزيون لبنان، عن طفولتها وعلاقتها بالموسيقى والفن، وقالت: “رضاعتي كانت موسيقية، وكنت استمع إلى أم كلثوم، فيروز، وردة، عبد الحليم وغيرهم من العمالقة”.

وعن الفرق بين تجربتها في برنامجي المواهب “سوبر ستار” و The Voice قالت: “كل تجربة كان لها أسبابها، ولكنهما يجتمعان على نفس الكذبة والتجارة ومشكلتي أنّني كنت أصدق الوعود”.

وأعلنت رنين أنّها لم تحصل على أي عرض من برنامج The Voice وكل النشاط الذي قامت به في السنوات الأخيرة هو مجهود شخصي.

وعن الساحة الفنية الحالية، قالت رنين: “اليوم نصل بشكل أسرع إذا تنازلنا وحركنا الشهوات، وأنا لست ضدّ أي نوع من الفن وكل فنان يمثل نفسه، لكن يجب أن نهتم بالمواهب التي تمتلك أصواتاً مهمة أيضاً والتي تمثل الوطن”.

الشعار كشفت أنّ أغنية “حب ومضى” التي أطلقتها مؤخراً تعكس قصتها، وعندما قرأت كلام الشاعر علي المولى سألتها شقيقتها إذا كان الشاعر على علم بقصتها.

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