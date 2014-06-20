ستفتتح أطول مسار انزلاقي في العالم رأس الخيمة تطلق رحلات شيقة لعشاق المغامرة الأولى من نوعها في المنطقة

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سهام صالح – خاص وحصري لموقع اليقظة

تعتزم إمارة رأس الخيمة، والتي تقع في أقصى شمال دولة الإمارات العربية المتحدة، إطلاق رحلات المغامرات القصوى الأولى من نوعها في المنطقة مع تجربة التسلق الآمن بالحبال ’فيا فيراتا‘ (المسار الإنزلاقي) وذلك في وقت لاحق من هذا الشهر. وسيكون السياح على موعد لاختبار متعة التسلق والمسير الجبلي وثلاثة مستويات من تحدي التسلق الآمن بالحبال في أعلى منطقة جبلية في الإمارات العربية المتحدة وذلك من خلال أطول مسار إنزلاقي في العالم والذي سيفتتح في الربع الأخير من عام 2017 تعزيزاً لمحفظة سياحة المغامرة في الإمارة

وتمتد جولات التسلق من فيا فيراتا على ثلاثة مراحل تبدأ بالواجهات الصخرية في جبل جيس، صاحب أعلى قمة في البلاد بارتفاع 6,266 قدم ويقع ضمن سلسلة جبال الحجر الوعرة حيث ينخفض متوسط درجة الحرارة إلى 10 درجة مئوية تحت متوسط درجات الحرارة في منطقة الخليج.

وتعتبر هذه التجربة الشيقة وجهة المغامرة الجديدة التي تشكل جزءاً من استراتيجية الوجهة السياحية في رؤية 2019، خاصة كونها لا تبعد أكثر من 45 دقيقة عن المنتجعات الشاطئية الرائعة في رأس الخيمة.

وتتولى هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة إنتاج هذه التجربة المتكاملة بالتعاون مع شركائها في القطاع لتطوير عروض رائعة من التجارب المميزة لتشمل خيارات الإقامة والسفر أيضاً.

وتسعى هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة إلى تطوير البنية التحتية للسياحة في الإمارة والترويج لها في الداخل والخارج.

وفي هذا السياق، قال السيد هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: “تعد تجربة فيا فيراتا ذات الطراز العالمي الخطوة الأولى ضمن سلسلة من منتجات المغامرة والأنشطة الجبلية التي نعمل على تطويرها خصيصاً لعشاق الطبيعة والمغامرات”.

وتابع السيد مطر ليقول: “تتضمن خطتنا الحالية تطوير أطول مسار إنزلاقي و متنزه للمغامرات في العالم، والذي نسعى إلى إطلاقه في الربع الأخير من عام 2017.

ونحن على ثقة بأن تجربة فيا فيراتا وغيرها من منتجات المغامرات السياحية التي نخطط لإقامتها سوف تحظى بشعبية كبيرة في جميع أسواق الرياضة والمغامرة على الصعيد المحلي والعالمي.

كما أننا نعقد الشراكات حالياً مع جهات تجارية من الأسواق المصدرة والتي ترغب بالتعاون معنا لتطوير قطاع متخصص عالي المستوى يستفيد من الموارد الطبيعية والتضاريس الجبلية الخلابة في إمارة رأس الخيمة.

وتشتمل رؤية 2019 على مخطط لتطوير مفاهيم الضيافة المبتكرة التي تستفيد من الموارد الطبيعية الفريدة لهذه الوجهة المميزة مثل الشريط الساحلي المذهل والسلاسل الجبلية الخلابة والينابيع الساخنة والصحراء الواسعة. ولقد اخترنا هذه المناطق باعتبارها تشكل فرصاً ممتازة للاستثمار في المنتجعات الجبلية الفاخرة ومراكز العلاج الصحية.”

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