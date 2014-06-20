ربع مليون مشاهده ل”اشكر الله” جديد راشد الماجد

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دبي- ريم حنبظاظة

خلال ايام قليلة فقط حققت اغنية راشد الماجد اشكر الله من البومه الجديد اكثر من ربع مليون مشاهده عبر قناة الفنان الماجد على اليوتيوب وكان قد اطلق الفنان راشد الماجد بالتعاون مع الفنان الإماراتي فايز السعيد أغنيته الجديدة التي حملت عنوان “اشكر الله”، من كلمات الشاعرة أصايل، توزيع زيد نديم، ايقاعات سمير القطان، الكورال شباب وبنات الإمارات، ميكس وماستر ماجد صالح.

فقد قدّم فايز السعيد لحناً مميزاً لأغنية راشد الماجد الجديدة، وتم تسجيلها في استوديوهات فايز السعيد ميديا في مدينة دبي.

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