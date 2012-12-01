الإخصائية روان عاصي: تعلمي الطرق الصحيحة للعناية ببشرتك في رمضان

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اهتمامك في بشرتك خلال شهر رمضان يجب أن يرتكز على عدة عوامل مثل الطقس إن كان حاراً والتغيير الذي يقع في أوقات الطعام وكذلك نوعية وطريقة الطعام بالاضافة إلى تغير وقت النوم والسهر لذا تحدثنا خبيرة التجميل والعناية بالبشرة روان عاصي عن الطرق الصحيحة للعناية ببشرتنا في هذا التوقيت من كل عام

نبدأ بتأثير الجو الحار إن كان شهر رمضان في فصل الصيف لذلك سنجد أن البشرة تحتاج إلى الكثير من الماء ونتيجة التعرض للتكييف فإنها تجف وبالتالي يجب استخدام المرطب خلال اليوم وشرب الماء بعد الإفطار من ٤ الى ٦ أكواب لأنه من الصعب شرب الكمية نفسها التي نشربها في غير هذا الشهر فالوقت لا يكفي، كما يجب أن نأخذ حاجتنا من بقية الأطعمة.

ويلعب التغيير في وقت ونوعية وطريقة الطعام في المشاكل لبشرتنا، فنحن نتناول الكثير من الحلويات ونخفف من تناول الخضار والفواكه ونأكل بطريقة سريعة وذلك يؤثر على عملية الهضم مما يتسبب في عسر الهضم ومشاكل الإمساك وعدم امتصاص الطعام أو زيادة في إفراز الغدد الدهنية وظهور الرؤوس السوداء أو جفاف شديد بالبشرة وكذلك مشاكل تساقط الشعر وتكسر الأظافر

لذلك يجب خلال شهر رمضان الإكثار من المياه لأنها تحافظ على رطوبة البشرة وتحمي من التجاعيد والترهل وكذلك يجب شرب العصير لأنه غني بالفيتامينات التي يحتاجها الجسم وغني بمضادات الأكسدة التي تحافظ على نضارة البشرة

ومن المفيد شرب اللبن الخالي الدسم لأنه يمدنا بالكالسيوم وعلينا استبدال الحلويات الجاهزة بالتمر والفواكه والحلويات قليلة الدسم والمصنوعة في البيت بالإضافة إلى استبدال الطعام المقلي الغني والمشبع بالدهون الذي يتسبب بظهور الحبوب والرؤوس السوداء بالطعام المشوي فيجب أن نعلم أن ما يدخل إلى المعدة سينعكس على كافة أعضاء الجسم وبالتالي على الجلد كما أن البشرة الجافة والحساسة تتأثر خلال هذا الشهر نتيجة قلة شرب الماء والجفاف وعلينا أن نراعي ذلك.اما البشرة الدهنية والمختلطة فانها قد تعاني من زيادة بافراز الغدد الدهنية والرؤوس السوداء والبيضاء لذلك فانها قد تحتاج الى جلسات تنظيف وعناية مكثفة في هذه الفترة

وفيما يخص تغيير وقت النوم والسهر فخلال هذا الشهر نبدأ السهر إلى وقت متأخر وهذا يظهر التعب على الوجه والعيون لان الوقت المناسب للنوم هو الليل مهما حاولنا النوم خلال النهار ولهذا التغيير يجب معرفة الوقت المناسب للكريمات اليومية.

فيجب علينا استعمال الغسول مرة عند الاستيقاظ في أي وقت من اليوم ، والمرطب خلال اليوم مرتين إلى ثلاث مرات، والحماية عند التعرض لأشعة الشمس ولا ننسى أيضاً مرطب الشفاه الضروري جداً بعد الإفطار وقبل الإمساك لان الشفاه تصبح شديدة الجفاف خلال هذا الشهر نتيجة عدم شرب الماء وعدم الأكل خلال فترة الصيام، وفي فترة الليل يمكن استخدام كريم الليل قبل النوم ووضع كريم العين مرتين يومياً للتخفيف من الانتفاخ والإجهاد الذي تتعرض له العيون نتيجة تغيير أوقات النوم وكذلك علينا استخدام سنفرة وماسك لإعادة النضارة إلى البشرة وترطيبها.