بعد إطاحته بالانقلاب فيه أردوغان يطلب يد ملكة جمال المغرب لأمير بالموبايل

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أيمن الرفاعي

يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مولع باستخدام الهاتف الجوال فقد تابعنا جميعا عبر شاشات التلفزة ووسائط الإعلام المختلفة كيف استطاع أن يجمع الشعب في الشوارع والإطاحة بالانقلاب العسكري عن طريق استخدام تطبيق “سكايب” منذ شهور قليلة.

وها نحن أمام واقعة جديدة تثبت تعلقه بالتكنولوجيا. حيث استخدم أردوغان تطبيق ” فايس تايم” هذه المرة لطلب يد ملكة جمال المغرب السابقة إيمان الباني من والدها للممثل التركي مراد يلديريم وهو أشهر ممثل تركي بالعالم العربي والمعروف باسم ” أمير” في مسلسل ” عاصي”.

من المعروف أن إيمان الباني قد تعرفت على خطيبها الفنان مراد في مدينة لندن وهناك بدأت قصة الحب بينهما. ومن المتوقع أن يتم الزفاف بتركيا نهاية العام الجاري.

ومنذ أيام قليلة نشر أمير على صفحة انستغرام الخاصة به قائلا ” القلب بدون حب واهتمام يبقى صامتا.” بعد ذلك جاءت بادرة أردوغان بطلب يد ملكة الجمال ايمان للفنان مراد مباشرة ثم أكدت إيمان الخبر نفسه على موقع التواصل الإجتماعي أنستغرام أيضا.

كما قامت إيمان أيضا بتوجيه الشكر للرئيس التركي على طلب يدها من والدها شخصيا. ومن المتوقع أن يحضر حفل الزفاف نجوم الفن والمشاهير في تركيا إضافة إلى رجال السياسة أيضا حيث يبدو أن هناك نوع من الصداقة التي تربط بين الممثل الشاب ورئيس البلاد والذي طلب يد الفتاة له بنفسه.

على أية حال سيكون لزاما على إيمان الباني إقامة حفل زفاف آخر ببلدها المغرب وذلك حسب التقاليد السائدة هناك.

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