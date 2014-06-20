احمرار عينيك وراءه أسباب كثيرة

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احمرار العينين من الإشارات التحذيرية التي تدل على أن هناك أمراً غير طبيعي يحدث في الجسم ولكن أحياناً يعود إلى الحساسية أو تعرض العين لدخول شيء ما فيها، أي تزول مع زوال الأسباب الوقتيه، أما من يعاني من احمرار العين الدائم فعليه معرفة الأسباب وتجنبها وسنلقي الضوء على أهمها.

1- – عدم الرمش:

التركيز أثناء العمل والتحديق في شاشة الكمبيوتر أو عند استخدام الهاتف المحمول، الأمر الذي يترتب عليه عدم الرمش بالعينين مما يسبب جفافها وينتج عنه احتقان العينين واحمرارها.

2- – الحساسية:

تتسبب الحساسية الموسمية أيضاً في احمرار العينين، نتيجة انتشار بعض مسببات الحساسية في الجو مثل حبوب اللقاح التي تؤدي إلى التهاب الأوعية الدموية في العينين.

3- – تناول بعض الأدوية مثل :

المضادات الحيوية والمهدئات يمكن أن تسبب جفاف العينين، مما يتسبب في احتقانها.

4- – المشروبات الكحولية:

قد يكون تناول المشروبات الكحولية هو أحد أهم الأسباب الذي يدفع العينين للاحمرار لانه يتسبب في تمدد الأوعية الدموية بالجسم ما يجعلها تحتقن، الأمر الذي يضر بوضوح في العينين.

5- – التدخين:

يؤدي التدخين إلى جفاف العينين، كما يؤدي إلى التهاب الأوعية الدموية ما يظهر على هيئة احمرار بالعينين، وينطبق هذا أيضاً في حالات التدخين السلبي.

6- – السباحة:

يتعرض كثير من الأشخاص إلى احمرار العينين بعد السباحة سواء في البحر بسبب ملوحة مياهه، أو في حمامات السباحة بسبب الكلور الأمر الذي ينتج عنه تهيج في العينين واحمرار شديد فيها.

7- – الإجهاد:

القلق والإجهاد يسببان احمرار العين، وذلك لأن التوتر يزيد من تدفق الدم إلى الدماغ الأمر الذي يؤثر على الأعصاب البصرية ويؤدي إلى احتقان العينين.