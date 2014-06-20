نهائي مسابقة “ريد بل كار بارك الدرفت” في ميناء السُلطان قابوس

شارك

أستضافت سلطنة عمان، وللمرة الأولى، مسابقة “ريد بُل كار بارك درِفت” 2016 والتي تُعد أكبر حدث استعراضي لرياضة المحرّكات الرياضية تستضيفه السلطنة حتى الآن، واقيمت بالتعاون مع الجمعية العُمانية للسيارات ووزارة السياحة، حيث التقي أفضل سائقي الدرِفت من الشرق الأوسط وأفريقيا في السلطنة للتنافس على لقب “ملك الدرِفت”.

وسيقام نهائي المسابقة في ميناء السلطان قابوس ذلك الموقع الحيوي التاريخي بولاية مطرح والذي يمثّل نقطة سياحية مُهمة مستقطبة للجماهير التي تتطلع لكي تحظى بتجربة سياحية وترفيهية ممتعة وجديدة.

ويأتي تنظيم هذا الحدث بشراكة بين مجموعة من شركات السيارات الرائدة عالمياً إلى جانب شركة توتال العالمية للنفط والغاز، وشوب آند شيب، وفالكن تايرز، وجو برو، وقناة MBC Action، ووزارة السياحة وإذاعة هاي أف أم، وجريدة تايمز أوف عُمان، وإذاعة هلا إف أم، وجريدة الشبيبة، وبنك مسقط، والشركة العمانية للتنمية السياحية (عُمران).

وتُعد مسابقة “ريد بُل كار بارك درِفت” حدث رئيسي يُقام بشكلٍ سنوي، حيث أقيمت التصفيات المحليّة في كُلٍ من قطر والكويت ومصر وموريشيوش ولبنان وتونس والمغرب والأردن و السلطنة وعُمان والبحرين والإمارات، وستستضيف السلطنة الدرِفترز المتأهلين للمرحلة النهائية للتنافس على اللقب الكبير من خلال اختبار مهاراتهم وفقاً لعدة معايير تقييمية. وسيتولى بطل الراليات وعضو فريق ريد بُل الرياضي عبدو فغالي مهمة تصميم مسار التسابق في جميع مراحل التصفيات المحلية المُقامة في المنطقة، والذي أقرّ في تصريح له بأنه ينوي إعداد أكثر المسارات تحدّياً على الإطلاق لنهائي هذه السنة.

وتحقق السلطنة نمواً مطرداً وملحوظاً في تزايد معدلات السُياح والأنشطة والاستثمارات السياحية التي تشكّلها ملامح الإستراتيجية العمانية السياحية 2040، والتي تعمل على جعل السلطنة وجهة سياحية بارزة في كافة الأصعدة. وتخطو السلطنة بخطىً ثابتة في استضافة الفعاليات الرياضية حيث أضحت مركزاً للعديد من البطولات العالمية والتصفيات الأولمبية، كما أنها من الوجهات التي يفضّلها عدد من الفنانين العالميين حيث يقدّمون عروضهم على أرض السلطنة للجماهير العُمانية. وفي وقتٍ سابقٍ من هذا العام، استضافت السلطنة Run Show F1 Bull Red ، حيث تواجدت للمرة الأولى على أرض السلطنة السيارة الفائزة بالفورمولا 1 RB7 من فريق “ريد بُل رايسنغ” وبحضور بطل سباقات ريد بُل الشهير دايفيد كولتهارد.

شارك

Comments

comments